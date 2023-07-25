Великобританія заплатить найвищі відсотки за держборгом за 28 років — The Telegraph — Finance.ua
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Великобританія заплатить найвищі відсотки за держборгом за 28 років — The Telegraph

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Великобританія цього року може зіткнутися з найвищими відсотковими платежами за боргом з 1995 року, оскільки стрімке зростання цін збільшує вартість її боргу, пов’язаного з інфляцією.
Як повідомляє The Telegraph, згідно з прогнозом рейтингового агентства Fitch, у 2023 році казначейство витратить 110 мільярдів фунтів стерлінгів на відсотки за боргом, що еквівалентно 10,4 відсотка від загального обсягу державних доходів.
Відсоток є найвищим серед усіх країн з високим рівнем доходу, що ставить Великобританію на перше місце вперше з 1995 року.
Близько чверті державного боргу Великобританії складають так звані індексовані облігації, виплати за якими коливаються відповідно до інфляції.
Італія має наступну за величиною частку з 12%, більшість країн мають менше 10%.
Ед Паркер, глобальний керівник дослідження для суверенних і наднаціональних компаній в Fitch, зазначив: «У нас був дуже сильний інфляційний шок, який негативно впливає на державні фінанси і, очевидно, є ключовим фактором суверенного кредитного рейтингу».
За матеріалами:
УНІАН
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