Чехія спрямує Україні новий пакет військової допомоги — Finance.ua

Чехія спрямує Україні новий пакет військової допомоги
Підтримка включатиме більше ударних гелікоптерів, а також боєприпаси крупного калібру.
Про це повідомив премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала.
Збройні Сили України отримають більше ударних гелікоптерів і ще «сотні тисяч» боєприпасів крупного калібру найближчими місяцями. Чехія також допоможе Україні з підготовкою пілотів для F-16 і надасть авіасимулятори, щоб тренування тривали не тільки за кордоном.
Чеський представник додав, що його країна вже надала захисникам України 676 одиниць важкої техніки й понад 4 млн боєприпасів середнього та крупного калібру.
«Це означає, що щодня, починаючи з першого дня війни, з Чехії в Україну виїжджає близько 10 000 одиниць боєприпасів і щонайменше один танк, реактивна установка, гаубиця тощо», — наголосив Фіала.
Нагадаємо, в Європарламенті досягнуто попередньої домовленості про ухвалення «Закону про підтримку виробництва боєприпасів», що є частиною стратегії по зміцненню європейської оборони і підтримки України.
Ухвалення цього закону дозволить терміново направити 500 мільйонів євро з бюджету ЄС на розширення виробничих потужностей з виробництва артилерійських боєприпасів і ракет.
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