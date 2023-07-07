Чехія спрямує Україні новий пакет військової допомоги — Finance.ua

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Чехія спрямує Україні новий пакет військової допомоги

Казна та Політика
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Чехія спрямує Україні новий пакет військової допомоги
Чехія спрямує Україні новий пакет військової допомоги
Підтримка включатиме більше ударних гелікоптерів, а також боєприпаси крупного калібру.
Про це повідомив премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала.
Збройні Сили України отримають більше ударних гелікоптерів і ще «сотні тисяч» боєприпасів крупного калібру найближчими місяцями. Чехія також допоможе Україні з підготовкою пілотів для F-16 і надасть авіасимулятори, щоб тренування тривали не тільки за кордоном.
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Чеський представник додав, що його країна вже надала захисникам України 676 одиниць важкої техніки й понад 4 млн боєприпасів середнього та крупного калібру.
«Це означає, що щодня, починаючи з першого дня війни, з Чехії в Україну виїжджає близько 10 000 одиниць боєприпасів і щонайменше один танк, реактивна установка, гаубиця тощо», — наголосив Фіала.
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Нагадаємо, в Європарламенті досягнуто попередньої домовленості про ухвалення «Закону про підтримку виробництва боєприпасів», що є частиною стратегії по зміцненню європейської оборони і підтримки України.
Ухвалення цього закону дозволить терміново направити 500 мільйонів євро з бюджету ЄС на розширення виробничих потужностей з виробництва артилерійських боєприпасів і ракет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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