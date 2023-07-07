ЄС попередньо погодив 500 мільйонів євро на снаряди — Finance.ua

ЄС попередньо погодив 500 мільйонів євро на снаряди Сьогодні 11:35 — Казна та Політика

ЄС попередньо погодив 500 мільйонів євро на снаряди

У Європарламенті досягнуто попередньої домовленості про ухвалення «Закону про підтримку виробництва боєприпасів», що є частиною стратегії по зміцненню європейської оборони і підтримки України.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС

Ухвалення цього закону дозволить терміново направити 500 мільйонів євро з бюджету ЄС на розширення виробничих потужностей з виробництва артилерійських боєприпасів і ракет.

«Завдяки рекордно швидкій угоді ЄС зміцнить і прискорить власне виробництво боєприпасів і ракет в Європі. Це ще один доказ непохитної прихильності ЄС підтримці України, зміцненню оборонної технологічної та промислової бази ЄС», — заявила Маргарита Роблес, міністр оборони Іспанії, яка зараз головує в ЄС.

Узгоджені правила запроваджують інструмент, за допомогою якого ЄС буде надавати фінансову підтримку в розвитку європейських потужностей з виробництва боєприпасів і ракет по всьому ланцюжку поставок і виробництва.

Зазначається, що попередня угода тепер має бути схвалена Радою ЄС та Європарламентом. Очікується, що підписання і вступ в силу відбудеться до кінця липня.

Нагадаємо, в березні ЄС взяв на себе зобов’язання поставити Україні 1 мільйон артилерійських снарядів протягом року. Після цього пішли місяці переговорів і погоджень, оскільки європейська промисловість виявилася не в змозі видати таку кількість снарядів — потрібно розширювати виробничі потужності.

В середині червня Болгарія, що має потужну збройову промисловість, заявила про свої наміри приєднатися до цієї загальноєвропейської програми. Це сталося після зміни уряду в країні на більш проукраїнський.

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УНІАН За матеріалами:

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