У Мін'юсті пояснили, як працюватиме Міжнародний реєстр збитків — Finance.ua

У Мін'юсті пояснили, як працюватиме Міжнародний реєстр збитків Сьогодні 09:30 — Казна та Політика

У Мін'юсті пояснили, як працюватиме Міжнародний реєстр збитків

Міжнародний реєстр збитків охоплюватиме всі види шкоди, заподіяної росією під час військової агресією Україні, а не тільки матеріальну.

Про це сказала заступник міністра юстиції Ірина Мудра під час телемарафону у середу, 5 липня.

«Міжнародний реєстр на відміну від національного — акумулюватиме всі види збитків, не тільки матеріальні, не тільки ті, що стосуються майна, чи рухомого майна, а й шкоди, що завдана здоров’ю; тортури, сексуальні злочини, шкода, що завдана природному середовищу, екоцид, який стався після підриву Каховської ГЕС. Це буде максимально широкий перелік видів збитків, що буде включатися в цей реєстр», — заявила Мудра.

Вона нагадала, що Міжнародний реєстр збитків — це повноцінна організація, яка розташовуватиметься у Нідерландах — в Гаазі.

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«Організація має свої органи управління, це Конференція учасників сторін. Також функціонуватиме Рада реєстру — орган, який ухвалюватиме рішення про включення до реєстру вимог постраждалих осіб. Третій орган — виконавчий, на щоденній основі він виконуватиме роботу зі збору заяв від громадян, бізнесу, держави; зі збору доказової бази, і, власне, подаватиме цю інформацію до Ради реєстру», — розповіла заступник міністра юстиції.

За її словами, в межах організації буде створена цифрова IT-платформа, оскільки передбачається велика кількість заяв. Все буде максимально оцифровано, щоб громадяни змогли зі смартфону вносити дані.

Міжнародний реєстр збитків співпрацюватиме з реєстрами, які вже функціонують в Україні.

«Мін'юст, який є координатором створення Міжнародного реєстру, проводитиме інформаційно-роз'яснювальну роботу для населення, як заповнювати заявку, яку доказову базу зібрати і подати. Міжнародний реєстр збитків матиме свій офіс в Україні, який роз’яснюватиме населенню цю інформацію, їздитиме по регіонах», — пояснила Мудра.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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