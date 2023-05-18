Шість країн не погодились підтримати створення реєстру збитків України від агресії рф — Finance.ua
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Шість країн не погодились підтримати створення реєстру збитків України від агресії рф

Світ
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Шість країн не погодились підтримати створення реєстру збитків України від агресії рф
Шість країн не погодились підтримати створення реєстру збитків України від агресії рф
На саміті Ради Європи у Рейк’явіку 17 травня понад 40 країн підписали договір про створення Реєстру збитків, які були завданні Україні російською агресією. Однак у Раді Європи 46 членів, тобто шість країн не підтримали таке рішення.
Про це повідомляє видання «Європейська правда».
Підписантами документа стали 40 країн Ради Європи, а також Сполучені Штати, Японія, Канада та Європейський Союз як організація. Таким чином шість країн не погодились на створення Реєстру збитків, які були завданні Україні з боку рф.
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«Європейська правда» вказує перелік країн, які не підписали відповідний документ: Туреччина, Вірменія, Угорщина, Азербайджан, Сербія, Боснія і Герцеговина.
Угорщиною керує Віктор Орбан, який критикує Європу та підтримує дружбу з путіним, тому не дивно бачити цю країну у списку непідписантів. Окрім того, Угорщина блокує рішення ЄС виділити нову фінансову допомогу для України.
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Сербія висловила своє незадоволення позицією України щодо членства Косово у Раді Європи. Тому балканська країна показово проігнорувала саміт.
Туреччина традиційно намагається співпрацювати з усіма, зокрема і рф, тому, щоб її «не образити», відмовилась підписати договір про створення Реєстру збитків.
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Подібні позиції й в інших країн, зокрема в Азербайджану, Вірменії, Боснії і Герцеговини.
Нагадаємо, що реєстр збитків України від агресії рф — це документ, який створює реєстр злочинних дій рф, а також має список сум компенсацій, які російська федерація повинна заплатити українцям, підприємствам та державі через свої агресивні дії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Європейська правда
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