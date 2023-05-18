Шість країн не погодились підтримати створення реєстру збитків України від агресії рф — Finance.ua

Шість країн не погодились підтримати створення реєстру збитків України від агресії рф Сьогодні 17:40 — Світ

Шість країн не погодились підтримати створення реєстру збитків України від агресії рф

На саміті Ради Європи у Рейк’явіку 17 травня понад 40 країн підписали договір про створення Реєстру збитків, які були завданні Україні російською агресією. Однак у Раді Європи 46 членів, тобто шість країн не підтримали таке рішення.

Про це повідомляє видання «Європейська правда».

Підписантами документа стали 40 країн Ради Європи, а також Сполучені Штати, Японія, Канада та Європейський Союз як організація. Таким чином шість країн не погодились на створення Реєстру збитків, які були завданні Україні з боку рф.

Читайте також Макрон на саміті Ради Європи заявив про створення реєстру збитків від агресії рф

«Європейська правда» вказує перелік країн, які не підписали відповідний документ: Туреччина, Вірменія, Угорщина, Азербайджан, Сербія, Боснія і Герцеговина.

Угорщиною керує Віктор Орбан, який критикує Європу та підтримує дружбу з путіним, тому не дивно бачити цю країну у списку непідписантів. Окрім того, Угорщина блокує рішення ЄС виділити нову фінансову допомогу для України.

Сербія висловила своє незадоволення позицією України щодо членства Косово у Раді Європи. Тому балканська країна показово проігнорувала саміт.

Туреччина традиційно намагається співпрацювати з усіма, зокрема і рф, тому, щоб її «не образити», відмовилась підписати договір про створення Реєстру збитків.

Читайте також У ЄС підтримали створення міжнародного механізму реєстрації збитків, завданих росією

Подібні позиції й в інших країн, зокрема в Азербайджану, Вірменії, Боснії і Герцеговини.

Нагадаємо, що реєстр збитків України від агресії рф — це документ, який створює реєстр злочинних дій рф, а також має список сум компенсацій, які російська федерація повинна заплатити українцям, підприємствам та державі через свої агресивні дії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.