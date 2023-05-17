Макрон на саміті Ради Європи заявив про створення реєстру збитків від агресії рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Макрон на саміті Ради Європи заявив про створення реєстру збитків від агресії рф

Казна та Політика
28
Макрон на саміті Ради Європи заявив про створення реєстру збитків від агресії рф
Макрон на саміті Ради Європи заявив про створення реєстру збитків від агресії рф
Президент Франції Емманюель Макрон на саміті Ради Європи у Рейк’явіку у вівторок оголосив про створення міжнародного реєстру збитків, завданих Україні з початку повномасштабного російського вторгнення.
Слова Макрона цитує агентство AFP.
Під час виступу на відкритті саміту Ради Європи французький президент заявив, що організація у вівторок створила «міжнародний реєстр збитків, завданих агресією росії проти України».
Читайте також
«Рада (Європи. — Ред.) знову стає на стороні жертв агресії», — підкреслив Макрон, закликавши «всі держави активно долучатись до розробки» реєстру.
Окремо він закликав Раду Європи посприяти створенню ста психологічних центрів, які б допомагали постраждалим у результаті агресії рф, під егідою Банку розвитку РЄ.
Місце для вашої реклами
Реєстр збитків від російської агресії діятиме в Нідерландах. У ньому реєструватимуться докази шкоди та позови про відшкодування шкоди або поранень.
Реєстр буде відкритий для фізичних і юридичних осіб, а також для Української держави, включно з регіональними та місцевими органами влади, державними або контрольованими державою підприємствами.
Читайте також
У Міністерстві юстиції України раніше пояснювали, що реєстр збитків стане невід'ємною складовою механізму відшкодування збитків, завданих агресією рф на території України, та його елементів на міжнародному і національному рівнях в зацікавлених державах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.