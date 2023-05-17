Макрон на саміті Ради Європи заявив про створення реєстру збитків від агресії рф — Finance.ua

Макрон на саміті Ради Європи заявив про створення реєстру збитків від агресії рф Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

Макрон на саміті Ради Європи заявив про створення реєстру збитків від агресії рф

Президент Франції Емманюель Макрон на саміті Ради Європи у Рейк’явіку у вівторок оголосив про створення міжнародного реєстру збитків, завданих Україні з початку повномасштабного російського вторгнення.

Слова Макрона цитує агентство AFP

Під час виступу на відкритті саміту Ради Європи французький президент заявив, що організація у вівторок створила «міжнародний реєстр збитків, завданих агресією росії проти України».

Читайте також Міжнародний реєстр збитків через агресію рф представлять уже наступного тижня: це перший етап для компенсацій

«Рада (Європи. — Ред.) знову стає на стороні жертв агресії», — підкреслив Макрон, закликавши «всі держави активно долучатись до розробки» реєстру.

Окремо він закликав Раду Європи посприяти створенню ста психологічних центрів, які б допомагали постраждалим у результаті агресії рф, під егідою Банку розвитку РЄ.

Реєстр збитків від російської агресії діятиме в Нідерландах. У ньому реєструватимуться докази шкоди та позови про відшкодування шкоди або поранень.

Реєстр буде відкритий для фізичних і юридичних осіб, а також для Української держави, включно з регіональними та місцевими органами влади, державними або контрольованими державою підприємствами.

Читайте також Малюська розповів про підготовку Міжнародного реєстру збитків від війни

У Міністерстві юстиції України раніше пояснювали, що реєстр збитків стане невід'ємною складовою механізму відшкодування збитків, завданих агресією рф на території України, та його елементів на міжнародному і національному рівнях в зацікавлених державах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.