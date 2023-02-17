Малюська розповів про підготовку Міжнародного реєстру збитків від війни — Finance.ua

Малюська розповів про підготовку Міжнародного реєстру збитків від війни Сьогодні 08:31 — Казна та Політика

Малюська розповів про підготовку Міжнародного реєстру збитків від війни

Міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що наразі є два претенденти серед міжнародних партнерів на адміністрування Міжнародного реєстру збитків, завданих збройною агресією російської федерації.

Про це він сказав у коментарі кореспонденту Укрінформу.

«У нас є два претенденти, наші міжнародні партнери, які можуть цей реєстр збитків допомагати адмініструвати і розмістити його в себе під своєю юрисдикцією. І, відповідно, взяти на себе тягар як адміністративний, так і фінансовий щодо ведення такого реєстру збитків. Я думаю, що ми вийдемо з анонсом щодо того, хто власне це буде робити, протягом найближчого тижня», — сказав Малюська.

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За його словами, ці два претенденти «змагаються між собою — хто оперативніший і кращий».

«Тому, можливо, це буде комбінований варіант... Реєстр збитків — це найпростіший і найшвидший елемент із компенсаційного механізму. Тобто там є три елементи: перше — створити реєстр і зафіксувати збитки, створити комісію, яка буде розглядати заяви щодо збитків, яка визначатиме розмір компенсації, і третє — це наповнити компенсаційний фонд грошима. Цей третій етап він найскладніший, безумовно, зараз ми на етапі першого і частково другого кроку, тому що за великим рахунком там, де буде реєстр, там буде і компенсаційна комісія», — пояснив міністр юстиції.

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Він зауважив, що «країна або організація, яка візьме на себе реєстр, вона автоматом практично і візьме потім забезпечення на себе ролі роботи комісії, яка розглядатиме заяви про відшкодування збитків».

«У нас зараз різний ступінь готовності різних країн працювати з російськими активами. Якщо там мова про десятки мільйонів доларів, їх зібрати не проблема шляхом кримінальної відповідальності, конфіскації у тих, хто порушив санкції, але масштабоване наповнення компенсаційного механізму суверенними коштами російської федерації — це ще на ранніх етапах перемовин. Знову ж таки — різний ступінь готовності різних країн на це погоджуватися», — наголосив Малюська.

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Також міністр повідомив, що у березні буде дуже активна дипломатична робота в цій сфері.

«Я думаю, що десь наприкінці березня в нас вже буде зрозуміло конкретніше і по строкам, і про те, як ми будемо рухатися. Ми плануємо навесні провести велику конференцію, яка буде сфокусована виключно на компенсаційному механізмі, велику міжнародну конференцію, де ми, я очікую, досягнемо якихось перших узгоджених результатів. Не просто обговорення, а результатів», — підкреслив міністр юстиції.

Окрім того, він повідомив, що Міжнародний реєстр збитків планують синхронізувати з Державним реєстром збитків.

«Це реально великий інструмент і ключове, що він адмініструватиметься міжнародниками і ступінь довіри його буде не те, що зараз наша дискреція — що в національний включати, а це вже буде точно міжнародно підтверджено з тим, щоб потім по ньому виплачувати кошти», — наголосив Малюська.

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