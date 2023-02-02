АРМА запустило в експлуатацію реєстр арештованих активів — Finance.ua

АРМА запустило в експлуатацію реєстр арештованих активів Сьогодні 07:44 — Казна та Політика

АРМА запустило в експлуатацію реєстр арештованих активів

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, завершило підготовку для запуску у повноцінну промислову експлуатацію Реєстру арештованих активів.

Як повідомив керівник АРМА Дмитро Жоравович, відповідний наказ підписано 30 січня, передає пресслужба агентства.

Він зауважив, що реєстр залишається закритим для громадськості на період воєнного стану, але це не впливає на його функціонування, а правоохоронні органи мають до нього доступ.

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Очільник Нацагентства пообіцяв, що АРМА підтримає законопроєкт про відкриття Реєстру для громадськості, а також направило офіційне звернення до уряду щодо можливості поновлення доступу.

За його словами, реєстр арештованих активів є складною інформаційною системою, яка повинна бути інтегрованою з іншими реєстрами та базами даних, зокрема з реєстром судових рішень, реєстром виконавчих проваджень та інформаційною системою Офісу Генерального прокурора.

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«Інакше кажучи, в Реєстрі послідовно та з різних джерел відображається інформація від факту накладення арешту на актив до заходів та результатів управління ним. Відтак Реєстр покликаний насамперед систематизувати, синхронізувати і тим самим зробити більш ефективною роботу всіх відомств, так чи інакше долучених до прийняття рішень щодо арештованих активів», — вважає керівник АРМА.

Голова Нацагентства уточнив, що у Реєстрі арештованих активів наразі наявна інформація фактично щодо всіх видів і типів активів: нерухомість, земельні ділянки, рухоме майно, транспорт, частки у статутному капіталі, акції та паї, майнові права інтелектуальної власності, грошові активи та банківські метали, майнові права і складені активи, зокрема майнові комплекси. Загалом, станом на сьогодні відповідальним структурним підрозділом АРМА до Реєстру внесено понад 51 тисячу записів про арештовані активи.

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