В Україні заарештували ₴32 мільйони підсанкційного російського олігарха — Finance.ua

В Україні заарештували ₴32 мільйони підсанкційного російського олігарха Сьогодні 11:27 — Кримінал

В Україні заарештували ₴32 мільйони підсанкційного російського олігарха

В Україні заарештували 32 млн грн найбільшого виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію, власником якого є підсанкційний російський олігарх.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За клопотанням Офісу Генерального прокурора арештовано 32 млн грн найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію. Кошти були на депозитному рахунку Держмитслужби», — сказано в повідомленні.

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Раніше за клопотаннями прокурорів було арештовано майно цього суб’єкта господарювання — 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів, 240 одиниць спеціальної техніки.

На сьогоднішній день загальна вартість арештованих активів перевищує 1 млрд грн.

За даними слідства, у 2000 році це українське підприємство було приватизовано холдингом, який належить російському олігарху. Наразі він знаходиться під санкціями США та ЄС. Підставами для їх застосування стало відмивання грошей в інтересах президента держави-агресора.

Цей російський холдинг є одним з найбільших в світі виробників алюмінію. Група компаній, які до нього входять, продовжує забезпечувати потреби оборонно-промислового комплексу рф, поставляючи власну продукцію для виробництва військових ракетних комплексів та іншої зброї.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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