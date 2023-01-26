В Україні заарештували 52 млн гривень російської компанії — кошти направили ЗСУ — Finance.ua

В Україні заарештували 52 млн гривень російської компанії — кошти направили ЗСУ Сьогодні 06:03 — Кримінал

В Україні заарештували 52 млн гривень російської компанії — кошти направили ЗСУ

В Україні арештували 52 млн гривень підприємств, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти росії. Усі кошти були направлені на потреби ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Слідством встановлено, що в місті Києві та на території інших регіонів України здійснюють діяльність підприємства, які займаються виробництвом і продажем чаю. Кінцевими бенефіціарними власниками компаній є резиденти рф.

Діяльність цих компаній та підконтрольних їм суб’єктів господарювання досліджується на предмет причетності до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, та привласнення майна (ч. 2 ст. 110-2, ч. 5 ст. 191 КК України).

За клопотанням окружної прокуратури банківські рахунки цих товариств заарештовано, а 52 млн грн, розміщені на них, передано на користь Збройних Сил України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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