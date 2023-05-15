Міжнародний реєстр збитків через агресію рф представлять уже наступного тижня: це перший етап для компенсацій — Finance.ua
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Міжнародний реєстр збитків через агресію рф представлять уже наступного тижня: це перший етап для компенсацій

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Міжнародний реєстр збитків через агресію рф представлять уже наступного тижня: це перший етап для компенсацій
Міжнародний реєстр збитків через агресію рф представлять уже наступного тижня: це перший етап для компенсацій
Міжнародний реєстр збитків, завданих Україні російською агресією, представлять на саміті Ради Європи в Рейк’явіку (Ісландія) 16−17 травня 2023 року.
Про це йдеться у спільній декларації України та Німеччини, яку під час зустрічі в Берліні схвалили президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Текст документа опублікував Офіс президента.
У декларації зазначається, що Україна та Німеччина продовжуватимуть разом з іншими партнерами працювати над розробкою механізмів надання компенсацій за втрати, шкоду та збитки, завдані російською агресією.
«Міжнародний реєстр збитків, який буде представлений на саміті Ради Європи в Рейк’явіку 16−17 травня, є важливою віхою на цьому шляху», — йдеться у декларації.
Перед цим заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра повідомила, що запровадження реєстру вже фіналізується. Офіційний старт дасть підписання договору на Саміті очільників держав та урядів Ради Європи в Ісландії. Україна очікує, що до договору долучаться щонайменше 40 країн-членів Ради Європи та країни-спостерігачі, як-от США, Канада, Японія.

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Українська сторона разом із голландськими колегами готується до максимально швидкого запуску реєстру. Вже знайдено приміщення в Гаазі; обговорюється система його безпеки та захисту, адже очікується, що росіяни намагатимуться втрутитися в роботу реєстру і влаштувати різноманітні диверсії.
Також триває підбір персоналу, формування органів управління юридичної особи-власника цього реєстру, підбір ІТ-рішень для максимальної диджиталізації реєстру, закупівля ІТ-обладнання, розробка правил і процедур як для роботи самого реєстру, так і для форми заяв, які потрібно буде подавати усім постраждалим: громадянам України, бізнесу, державі.

Що таке міжнародний реєстр збитків?

У листопаді 2022 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, в якій державам-членам ООН у співпраці з Україною рекомендувалося створити міжнародний реєстр збитків для фіксації доказів та претензійної інформації щодо збитків, утрат або пошкоджень для всіх зацікавлених фізичних і юридичних осіб України, спричинених російською агресією. Такий реєстр також сприяв би та координував збір доказів.
У лютому уряд Нідерландів офіційно погодився на створення в Гаазі міжнародної організації Реєстр збитків, завданих Україні російською агресією. Цей реєстр має стати першим компонентом всеохопного механізму репарацій.
За матеріалами:
hromadske.tv
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