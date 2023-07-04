Болгарія готує новий пакет військової допомоги для України — Finance.ua

Болгарія готує новий пакет військової допомоги для України Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Болгарія готує новий пакет військової допомоги для України

Болгарія вже почала готувати новий пакет військової допомоги для України.

Про це розповів міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев в інтерв'ю Главкому

«Він, найімовірніше, вже почав формуватися. Тобто, процес пішов. Сама ж передача, звичайно, займе певний час. При цьому ми будемо керуватись пріоритетами української сторони та передаватимемо їй у першу чергу те, що для неї на цьому етапі є найнеобхіднішим. Тут потрібна гнучкість з нашого боку, і ми готові до цього», — сказав Тагарев.

За його словами, вміст чергового пакета допомоги є конфіденційним. Водночас його основу складають боєприпаси, але також є й військова техніка.

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«Зокрема, ми готові щороку здійснювати підготовку 60-ти українських бойових санітарів. Якщо буде потреба готувати більшу кількість, то з цим, переконаний, не буде жодних проблем. Як мене інформував начальник Військово-медичної академії, у нас у Софії є досить хороша база і швидкий та ефективний курс підготовки, який ми використовуємо для підготовки наших військовослужбовців. Ми готові на цій базі готувати й українських», — розповів Тагарев.

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Міністр зазначив, що мав кілька зустрічей з українським колегою Олексієм Резніковим, під час яких Тагарев поінформував про ухвалене рішення з надання нового пакета військової допомоги і готовність Болгарії виконувати й інші зобов’язання, які вона взяла на себе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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