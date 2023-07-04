Болгарія продовжила підтримку українців до жовтня — Finance.ua

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Болгарія продовжила підтримку українців до жовтня

Особисті фінанси
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Болгарія продовжила підтримку українців до жовтня
Болгарія продовжила підтримку українців до жовтня
Болгарія продовжила програму гуманітарної допомоги для українських біженців. Йдеться про оплату проживання людей, які отримали у країні тимчасовий захист.
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Власники готелів будуть отримувати по 15 левів (близько 310 гривень) на день за кожного українця, який у них проживає. Таку компенсацію будуть надавати тільки в зареєстрованих місцях розміщення, які внесені до Національного туристичного реєстру.
Болгарський уряд також доручив міністрам праці, соціальної політики й освіти впродовж двох місяців розробити пропозиції з інтеграції українців у суспільство країни.
Схема держпідтримки українських біженців у Болгарії була запроваджена у 2022 році. Вона включала надання фінансової допомоги для місць розміщення українців. Попри скорочення масштабу підтримки президентом Руменом Радевим, її неодноразово продовжували.
Загалом в Болгарії залишаються понад 82 000 українців, із них близько 16 000 проживають за програмою гуманітарного розміщення.

Довідка Finance.ua:

  • Болгарія може приєднатися до єврозони з січня 2025 року, якщо вона відповідатиме всім критеріям вступу.
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За матеріалами:
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