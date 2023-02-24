Болгарія може перейти на євро з 2025 року — Finance.ua
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Болгарія може перейти на євро з 2025 року

Світ
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Болгарія може перейти на євро з 2025 року
Болгарія може перейти на євро з 2025 року
Болгарія може приєднатися до єврозони з січня 2025 року, якщо вона відповідатиме всім критеріям вступу.
Про це заявив у четвер віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє Reuters.
Минулого тижня Болгарія відмовилася від своєї мети ввести євро в січні 2024 року, оскільки вона не відповідає інфляційним критеріям і не прийняла деякі законодавчі зміни.
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«Дата — це коли будуть виконані всі Маастрихтські критерії», — сказав Домбровскіс.
«Можливо, 1 січня 2025 року буде однією з можливих дат», — додав він.
Болгарія, найбідніша країна-член Європейського Союзу, заявила, що може запровадити цю валюту вже з середини 2024 року.
Домбровскіс сказав, що країни зазвичай приєднуються з початку року, що також є більш практичним.
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За його словами, висока інфляція, що підживлюється в основному через високі ціни на енергоносії, означає, що Софії слід відкласти початкову цільову дату.
На тлі зростання цін у Центральній та Східній Європі гармонізована з ЄС інфляція в Болгарії підскочила до 14,3% у річному вимірі наприкінці 2022 року, що є восьмим найвищим показником у блоці.
Домбровскіс заявив, що країна, в якій у квітні відбудуться п’яті вибори за два роки, повинна прийняти все необхідне законодавство, необхідне для вступу в єврозону, включаючи закони про боротьбу з відмиванням грошей.
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Болгарія взяла на себе зобов’язання прийняти кілька законів, перебуваючи в «залі очікування» єврозони, так званого механізму обмінного курсу ERM II. Серед них — прийняття закону про банкрутство фізичних осіб, зміни до закону про боротьбу з відмиванням грошей, а також до страхового кодексу, пов’язаного з Європейською зеленою картою.
Всі ці законопроєкти були підготовлені та внесені на розгляд парламенту тимчасовим урядом, але парламент був розпущений до того, як вони були прийняті.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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