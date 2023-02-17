Болгарія оштрафувала місцеву "дочку" російського "Лукойла" на 37 мільйонів доларів — Finance.ua

Болгарія оштрафувала місцеву "дочку" російського "Лукойла" на 37 мільйонів доларів Сьогодні 19:45 — Фондовий ринок

Орган регулювання конкуренції Болгарії оштрафував провідного дистриб’ютора палива та трейдера країни «Лукойл-Болгарія» на 67,7 млн левів (36,83 млн дол) за зловживання домінуючим становищем на ринку.

Про це повідомляє Reuters

Регулятор заявив, що компанія «Лукойл-Болгарія», контрольована російською компанією «Лукойл», чинила ціновий тиск на своїх оптових конкурентів, поступово змінюючи умови оптових цін і скасовуючи кількісні знижки з березня 2021 року до кінця червня 2022 року.

Така політика могла обмежити конкуренцію на ринках палива та вплинути на споживачів.

«Комісія із захисту конкуренції виявила, що „Лукойл-Болгарія“ реалізувала комплексну стратегію обмеження конкуренції в оптовій торгівлі паливом в країні», — йдеться в повідомленні регулятора.

Регулятор розпочав розслідування цінової політики компанії після скарг болгарського підрозділу OMV та інших оптових торговців паливом.

У вересні минулого року він звинуватив компанію в порушенні правил конкуренції.

«Лукойл-Болгарія» є частиною групи «Лукойл», яка контролює єдиний нафтопереробний завод Болгарії Neftochim Burgas та оперує понад 200 АЗС.

Регулятор заявив, що під час розслідування ЛУКОЙЛ Болгарія змінив і виправив свою ринкову поведінку. Компанія може оскаржити штраф в суді протягом 14 днів.

Економічна Правда За матеріалами:

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