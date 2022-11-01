Болгарія продовжила програму розміщення українських біженців на необмежений термін — Finance.ua

Болгарія продовжила програму розміщення українських біженців на необмежений термін Вчора 18:30 — Особисті фінанси

Міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджиєв заявив, що уряд дозволив продовжити дію програми з розміщення українських біженців. Замість готелів біженців з України будуть розміщувати на державних об’єктах.

За словами міністра, на переселення буде відведено 15 днів, до середини листопада.

«Лише Болгарія і ще дві країни — Кіпр та Ірландія — надають такий захист (українським біженцям — ред.) на необмежений термін. З другого боку, ми хочемо переконатися, що взимку ці люди будуть розміщені у належних місцях і їм не доведеться переїжджати в суворі кліматичні умови», — сказав Демерджиєв.

Нагадаємо, у червні Болгарія запропонувала українським біженцям нову програму підтримки. Нова програма передбачає 15 левів (близько 240 грн) на людину на добу за проживання та триразове харчування. Уряд Болгарії запропонував нову гуманітарну програму для вимушено переміщених людей з України. Для розміщення біженців використовуватимуть державні гостьові будинки та заклади, які зареєстровані в Національному туристичному реєстрі.

Укрінформ За матеріалами:

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