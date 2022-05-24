Болгарія запропонувала українським біженцям нову програму підтримки — Finance.ua
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Болгарія запропонувала українським біженцям нову програму підтримки

Вчора 17:16Особисті фінанси
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Нова програма передбачає 15 левів (близько 240 грн) на людину на добу за проживання та триразове харчування.Уряд Болгарії запропонував нову гуманітарну програму для вимушено переміщених людей з України, пише expert.in.ua.
Для розміщення біженців використовуватимуть державні гостьові будинки та заклади, які зареєстровані в Національному туристичному реєстрі.
Про це пише Експерт з посиланням на Есперсо і Bulgarian National Radio.
За даними видання, нова програма передбачає 15 левів (близько 240 грн) на людину на добу за проживання та триразове харчування.
«Ми усвідомлюємо, що програма включатиме переважно не найкращі види розміщення, такі як сімейні готелі та гостьові будинки», — зазначила у відеозверненні віцепрем’єр-міністр з питань належного управління Калина Константинова.
Одно- або двозіркові готелі мають майже 175 тис. ліжок. За словами віцепрем’єр-міністра, наразі цей захід забезпечив притулок десяткам тисяч українських матерів з дітьми та фінансово підтримав низку підприємств, які сильно постраждали від кризи Covid.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами: Finance.ua
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