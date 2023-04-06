Болгарія повністю закрила свої порти для російських суден — Finance.ua

Болгарія повністю закрила свої порти для російських суден Сьогодні 10:44

Болгарія вирішила закрити для входу російських суден всі свої порти. Ця міра вводиться в рамках директиви Євросоюзу про виконання санкцій, пише PortSEurope

Заборона вступає в силу з 8 квітня і буде поширюватися на всі судна, що знаходяться в Російському морському реєстрі судноплавства.

Слід зазначити, що відпочатку болгарська влада встановила заборону на вхід в свої порти для суден під російським прапором з 17 квітня минулого року. Цей захід передбачався п’ятим пакетом загальноєвропейських санкцій.

Однак тепер дія заборони розширюється на російські судна, які ходять під прапорами інших країн. Такі теж є.

УНІАН За матеріалами:

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