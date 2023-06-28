США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні — Finance.ua

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму у $500 млн.

Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони США у вівторок, новий пакет містить боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot, реактивних систем HIMARS, а також зенітні комплекси Stinger, протитанкові комплекси Javelin і AT-4 та протитанкові ракети.

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Крім того, Україна отримає 30 бойових машин піхоти Bradley й 25 бронетранспортерів Stryker, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM, ракети TOW, високоточні авіаційні боєприпаси, 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди, стрілецьку зброю та понад 22 мільйони боєприпасів до неї.

Також у пакет увійшли боєприпаси для підриву та системи для розмінування, обладнання для розмінування, тепловізійні системи та інше.

Це вже 41-й пакет військової допомоги, схвалений США для допомоги Україні з серпня 2021 року. Загальний обсяг допомоги становить понад $40,5 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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