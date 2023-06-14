США передають Україні новий пакет військової допомоги на $325 млн — Finance.ua
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США передають Україні новий пакет військової допомоги на $325 млн

Казна та Політика
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США передають Україні новий пакет військової допомоги на $325 млн
США передають Україні новий пакет військової допомоги на $325 млн
Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок оголосив про новий пакет військової допомоги для України вартістю 325 мільйонів доларів, до якого входять додаткові боєприпаси й бронетехніка.
Новий пакет американської військової допомоги Україна отримає в межах механізму Presidential Drawdown Authority, який передбачає вилучення техніки й боєприпасів з військових складів.
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До нового пакета входять «критично важливі засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкова зброя, броньована техніка та інше обладнання, необхідне для зміцнення сил України на полі бою».
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«росія почала цю неспровоковану війну проти України. росія може закінчити її будь-якої миті, вивівши свої війська з України та припинивши свої жорстокі атаки на українські міста й українців», — зазначив держсекретар США.
«Поки росія цього не зробить, Сполучені Штати й союзники та партнери будуть спільно підтримувати Україну стільки, скільки потрібно», — додав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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