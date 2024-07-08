Частка російського газу в Австрії перевищує довоєнний рівень — Finance.ua

Частка російського газу в Австрії перевищує довоєнний рівень Сьогодні 19:45 — Енергетика

Частка російського газу в Австрії перевищує довоєнний рівень

Австрія у квітні цього року імпортувала 81% природного газу з російської федерації, а місяцем раніше ця частка була ще більшою — 93%.

Про це свідчать дані Міністерства захисту клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Австрії, передає Укрінформ.

Згідно з даними спеціалізованої інформаційної платформи відомства, у лютому та січні цього року загальна частка російського газу в австрійському імпорті становила 87% та 97% відповідно. У лютому 2022 року Австрія імпортувала 79% свого газу з росії.

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Конкретні цифри обсягів імпортованого газу на платформі не наводяться. Водночас зазначається, що загальний обсяг імпорту природного газу до Австрії загалом зменшився і у квітні 2024 року становив 87% від обсягів, які надходили в країну на момент повномасштабного вторгнення рф в Україну у лютому 2022 року.

У Міністерстві енергетики Австрії пояснюють високу частку російського газу тим, що довгостроковий контракт з росією на постачання продовжує діяти, а імпорт газу альтернативними маршрутами ускладнюють великі газові збори в Німеччині.

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«Ці обставини означають, що частка імпорту російського газу в Австрії залишається дуже високою (останнім часом понад 90%). Абсолютні цифри наразі знижуються, оскільки споживання газу в Австрії значно скоротилося порівняно з попереднім роком, багато газу все ще зберігається в газосховищах і загалом доводиться імпортувати менше газу», — повідомили у відомстві.

Частка імпорту з неросійських джерел в основному складається з норвезького газу та скрапленого природного газу, а також невеликої частки газу з Північної Африки та Центральної Азії. Імпорт з неросійських джерел здійснюється до Австрії переважно через Німеччину та Італію.

Нагадаємо, у 2018 році частково державна австрійська компанія OMV продовжила контракт на постачання газу з російським «Газпромом» до 2040 року. На момент повномасштабного вторгнення рф Австрія купляла в росії 79% свого природного газу.

російський газ до Австрії надходить через Словаччину та українську газотранспортну систему.

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Міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що після завершення контракту на транзит газу з росією наприкінці 2024 року Україна не вестиме перемовини про його продовження.

У червні 2022 року федеральний уряд Австрії виділив 70 млн євро для фінансування 40-кілометрового газопроводу WAG Loop, який має на меті зменшити залежність країни від російського газу та забезпечити доступ до джерел газу з північно-західної Європи.

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