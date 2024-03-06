В Міненерго виступили проти будь-яких поставок російського газу через Україну після 2024 року — Finance.ua

В Міненерго виступили проти будь-яких поставок російського газу через Україну після 2024 року Сьогодні 10:42 — Енергетика

Міністр енергетики України Герман Галущенко виключив будь-які комерційні угоди, які дають змогу продовжувати транспортування російського газу через країну після закінчення терміну дії поточної транзитної угоди наприкінці 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Європейський Союз та Україна раніше заявляли, що не переглядатимуть існуючий контракт, але деякі учасники ринку розглядали можливість приватних угод щодо постачання палива.

Галущенко, схоже, відкинув цей варіант. «Я не бачу такої можливості, — сказав він в інтерв'ю Міжнародному агентству з атомної енергії у Відні. — На столі немає жодних можливих рішень».

росія припинила більшу частину своїх трубопровідних постачань до Європи після вторгнення, але газ іде через Україну в менших обсягах, ніж було у контракті. Ці поставки покривають більшу частину попиту в таких країнах, як Австрія, Угорщина та Словаччина.

«Ми готові це зупинити. Якщо хтось сказав, що це критичне питання для виживання взимку, що це питання надійності постачання, це одна ситуація. Але я не бачу такої ситуації», — сказав Галущенко.

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