НКРЕКП затвердила нові правила торгівлі електроенергією з Молдовою — Finance.ua
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НКРЕКП затвердила нові правила торгівлі електроенергією з Молдовою

Енергетика
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НКРЕКП затвердила нові правила торгівлі електроенергією з Молдовою
НКРЕКП затвердила нові правила торгівлі електроенергією з Молдовою
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), погодила зміни до правил розподілу міждержавних перетинів з Молдовою на спільних аукціонах.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зазначається, що між операторами систем передачі України та Молдови НЕК «Укренерго» та ДП Moldelectrica укладено договір про розподіл міжзональної пропускної спроможності між торговими зонами, який, зокрема, передбачає додаткове здійснення розподілу на внутрішньодобових аукціонах на базі аукціонної платформи Укренерго.
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Передбачений розподіл доходів між Укренерго та Moldelectrica у співвідношенні 50% на 50%.
НКРЕКП також погодила оновлену структуру розподілу міждержавного перетину з Молдовою: на річний та місячний аукціони виставлятимуть 35% максимально доступної протягом року спроможності перетину, на добовий — 30% від величини максимально доступної пропускної спроможності протягом року/місяця. На внутрішньодобових аукціонах наразі виставлятиметься 0% від максимально доступної пропускної спроможності.
За матеріалами:
Укрінформ
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