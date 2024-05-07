У Єврокомісії сказали, коли Україна та рф можуть відновити переговори про продовження транзиту російського газу — Finance.ua
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У Єврокомісії сказали, коли Україна та рф можуть відновити переговори про продовження транзиту російського газу

Енергетика
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Перші переговори про продовження транзиту російського газу мають відбутися після того, як росія виведе свої війська з України.
Про це заявила єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон у коментарі РБК-Україна.
«Контракт з Україною (щодо транзиту газу. — Ред.) спливає у грудні. Ми не просимо наших партнерів (Україну. — Ред.) вести переговори з росією. Але перші переговори мають відбутися після того, як росія виведе свої війська з України», — зазначила вона.
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Єврокомісарка нагадала, що Європа все ще отримує російський газ двома газопроводами — через Україну та Туреччину, проте на тлі припинення транзиту через Україну слід знайти альтернативи для забезпечення газом Словаччини та Австрії.
«Ми наполегливо працювали над тим, щоб розвивати цей альтернативний інфраструктурний потенціал. І ми готові (до скорочення постачання, — Ред.)», — заявила вона.
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Єврокомісар наголосила, що ще 2023 року росія вирішила скоротити постачання газу до ЄС одностороннім рішенням, щоб маніпулювати ринками Європи. Блоку буде непросто за умов подальших скорочень імпорту газу з рф.
«Це буде дорого. Але ми готові до цього», — запевнила Сімсон.
За матеріалами:
Espreso.tv
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