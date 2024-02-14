ЄС не зацікавлений у продовженні контракту на транзит газу з рф — Finance.ua

ЄС не зацікавлений у продовженні контракту на транзит газу з рф Сьогодні 16:34 — Енергетика

ЄС не зацікавлений у продовженні контракту на транзит газу з рф, www.slovoidilo.ua

Країни Європейського союзу не зацікавлені в продовженні контракту на транзит газу з росії. У ЄС є альтернативні варіанти для забезпечення безпеки постачання газу.

Про це заявила європейський комісар з енергетики Кадрі Сімсон.

За її словами, повернення до звичних відносин з росією неможливе.

«ЄС не зацікавлений у продовженні контракту на транзит газу з росіянами. Ми готувалися до закінчення цього контракту протягом двох років, відколи почалися маніпуляції на газовому ринку, і у нас є альтернативні варіанти для забезпечення безпеки постачання. Наразі наш основний фокус — забезпечення максимальної підтримки України та якнайшвидша відмова від російського газу», — заявила вона.

Російський газ у Європі

Хоча ЄС поступово знизив свою залежність від російських енергоносіїв після вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року, він, як і раніше, отримує газ з росії. Частина країн Євросоюзу продовжує імпортувати російський газ, попри війну проти України. Зокрема, цим займається Угорщина.

Нещодавно повідомлялось, що Іспанія збільшила імпорт російського газу минулого року на 35%. Більша частина надходить до країни морем.

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