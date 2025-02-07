Центробанки попереджають про економічні ризики через політику Трампа — Finance.ua

Центробанки попереджають про економічні ризики через політику Трампа Сьогодні 16:45 — Світ

Центробанки попереджають про економічні ризики через політику Трампа

Банк міжнародних розрахунків (BIZ), що є координаційним органом центральних банків світу, вперше публічно попередив про ризики, які можуть виникнути через торговельну політику та плани з дерегуляції президента США Дональда Трампа.

Про це пише Vienna.

У своїй промові в Мехіко в четвер глава BIZ Агустін Карстенс заявив, що світова торгівля є однією з головних причин для занепокоєння. Він також зазначив, що через податкову, конкурентну та міграційну політику та інші геополітичні фактори існує багато невизначеностей.

«Ця постійна політична невизначеність впливатиме на центробанки різними способами», — заявив Карстенс.

Він попередив, що економічне зростання може сповільнитися, позаяк компанії відкладають інвестиції, а домогосподарства утримуються від великих покупок.

Карстенс зазначив, що фінансові ринки можуть стати ще більш волатильними, оскільки інвестори протягом останніх тижнів стикалися з різкими коливаннями валют та активів через митні загрози США щодо Канади, Мексики та Китаю.

«Деякі з цих змін у вартості активів, зокрема знецінення валют, можуть мати інфляційний ефект», — заявив Карстенс.

Він закликав центробанки зосередитися на своїй головній меті — контролі над інфляцією.

Глава BIZ також попередив про ризики занадто м’якої фінансової політики та подальшого зростання держборгу.

«У найгіршому випадку різка переоцінка державного боргу може загрожувати фінансовій стабільності», — наголосив він.

Карстенс також висловив занепокоєння через можливе розширення розриву між рівнями процентних ставок у США та інших провідних економіках світу.

«Останнім часом економічне зростання у США було значно сильнішим, ніж у багатьох інших регіонах світу. Якщо така тенденція продовжиться, це може призвести до ще більшої різниці в монетарній політиці між центробанками, що вплине на рух капіталу, валютні курси та глобальні фінансові умови», — підсумував Карстенс.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 1 лютого запровадив мита на імпорт з Канади, Мексики та Китаю — трьох найбільших торговельних партнерів США. За словами Трампа, це рішення є відповіддю на їхню роль у сприянні нелегальній імміграції та потраплянню наркотиків до Сполучених Штатів.

Трамп підписав три виконавчі укази, що офіційно започатковують торговельні заходи в рамках його другої каденції.

Зокрема, йдеться про 25% мита на імпорт до США товарів з Канади та Мексики, 10% мита на імпорт енергоносіїв з Канади, та 10% мито на товари з Китаю (на додачу до вже запроваджених 25%).

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У відповідь на запроваджені президентом США підвищені мита, Канада і Мексика заявили, що готують схожі заходи, а в Китаї заявили, що вдадуться до «необхідних контрзаходів, аби захистити законні права та інтереси».

2 лютого президентка Мексики Клаудія Шейнбаум оголосила про запровадження відповідних митних та немитних заходів щодо США після рішення адміністрації Дональда Трампа накласти 25% мита на мексиканські товари.

Канада відповіла на нові мита шляхом введення 25% мит на американські товари — від напоїв до побутової техніки.

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