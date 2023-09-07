«Це стратегічна мета»: у НБУ розповіли, коли відпустять курс у вільне плавання — Finance.ua

«Це стратегічна мета»: у НБУ розповіли, коли відпустять курс у вільне плавання Сьогодні 11:00 — Валюта

«Це стратегічна мета»: у НБУ розповіли, коли відпустять курс у вільне плавання

Багато фінансових експертів останнім часом говорять про повернення режиму плаваючого курсоутворення, який був в Україні до початку повномасштабної війни. Він передбачає курсоутворення залежно від попиту та пропозиції валют на ринку без втручання з боку НБУ чи уряду.

У перший день російського вторгнення Національний банк зафіксував офіційний курс гривні на рівні 29,25 грн/дол., пізніше — у липні 2022 року — послабив курс до 36,57 грн/дол., яким він є до цього дня.

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Це, очевидно, і стало приводом до підвищеної уваги щодо зміни режиму курсоутворення: деякі експерти говорили про перехід до плаваючого курсу вже восени як точно вирішений факт, а нещодавні послаблення курсу гривні пов’язували саме з очікуваннями учасників валютного ринку, що курс незабаром «відпустять» і слід підготуватися — придбати іноземну валюту заздалегідь (оскільки вільне плавання курсу часто асоціюється зі стрімким знеціненням національної валюти).

Заступник голови Нацбанку Сергій Миколайчук із цього приводу зазначив, що плаваючий курс є стратегічною метою регулятора, втім, це не питання короткострокової перспективи.

«Розумно розрізняти плаваючий курс і більшу гнучкість обмінного курсу. Це різні режими, які передбачають різний рівень участі НБУ у балансуванні валютного ринку. Перехід до плаваючого курсоутворення не є питанням найближчої перспективи. Це стратегічна мета, до якої НБУ рухатиметься дуже поступово, щоб не підбити курсову стійкість», — сказав він.

Згідно із затвердженою стратегією, Національний банк не передбачає конкретних термінів переходу до гнучкого курсу.

Вони будуть визначатися такими параметрами:

оцінками інфляції та інфляційними очікуваннями;

рівнем міжнародних резервів та стійкістю валютного ринку;

процентними ставками у реальному вимірі (включаючи рівень облікової ставки та привабливість гривневих інструментів);

параметрами фінансової стабильности.

«НБУ орієнтується на передумови, а не на тимчасові рамки. Протягом останніх місяців є суттєвий прогрес у всіх цих напрямках, проте ще не всі передумови сформовані повною мірою. Також триває ґрунтовна підготовча робота», — наголосив заступник голови Нацбанку.

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За режиму більшої гнучкості обмінного курсу Національний банк і надалі буде активним гравцем на валютному ринку, додав Миколайчук. Зокрема, регулятор компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на ринку, який, очевидно, зберігатиметься ще тривалий час (шляхом операцій із продажу валюти на валютному ринку). Завдяки цьому курс зможе коливатися в обидві сторони — не лише послаблюватись, а й зміцнюватись.

«У багатьох учасників ринку є очікування, що рішення про зміну курсового режиму буде ухвалено під час наших традиційних засідань правління з монетарних питань, разом із рішенням про облікову ставку. Водночас НБУ не планує приймати рішення про перехід до більшої гнучкості курсу на відповідних на засіданнях», — сказав він.

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Заступник голови Нацбанку наголоси: засідання Правління з монетарних питань проходять відповідно до затвердженого календарного плану, а переходити до гнучкості планується при формуванні відповідних передумов, а не настання дат.

УНІАН За матеріалами:

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