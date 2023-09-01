Дефіцит валюти збільшився: НБУ продав з резервів рекордний за пів року обсяг доларів — Finance.ua
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Дефіцит валюти збільшився: НБУ продав з резервів рекордний за пів року обсяг доларів

Валюта
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Дефіцит валюти збільшився: НБУ продав з резервів рекордний за пів року обсяг доларів
Дефіцит валюти збільшився: НБУ продав з резервів рекордний за пів року обсяг доларів
Національний банк України (НБУ) у серпні 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,364 млрд доларів. Це найбільший обсяг з лютого поточного року.
Про це повідомив НБУ.
Усього з початку року НБУ для підтримання балансу на ринку продав 16,575 млрд доларів. Однак ці витрати компенсуються за рахунок міжнародної допомоги.
Дефіцит валюти збільшився: НБУ продав з резервів рекордний за пів року обсяг доларів

Валютний ринок

З початком війни в Україні діють жорсткі валютні обмеження та фіксований курс гривні до долара. Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком за курсом, близьким до офіційного — 36,9333 гривень за долар (36,5686 гривень плюс 1%).
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Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що навіть після ухвалення рішення про перехід до більшої гнучкості курсу НБУ і надалі братиме активну участь у торгах на валютному ринку, покриваючи структурний дефіцит між попитом і пропозицією валюти.
«Завдяки цьому курс зможе коливатися в обидва боки — не лише послаблюватися, а й зміцнюватися, реагуючи на зміну саме балансу попиту та пропозиції на валютному ринку, а не на обсяги попиту та пропозиції як такі», — повідомив він голова НБУ.
До речі, слідкувати за актуальним курсом валют можна на Finance.ua. Заходьте, щоб завжди бути в курсі!

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За матеріалами:
РБК-Україна
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