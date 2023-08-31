Попит і пропозиція впали: Данилишин розповів про ситуацію на валютному ринку — Finance.ua
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Попит і пропозиція впали: Данилишин розповів про ситуацію на валютному ринку

Валюта
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Попит і пропозиція впали: Данилишин розповів про ситуацію на валютному ринку
Попит і пропозиція впали: Данилишин розповів про ситуацію на валютному ринку
На міжбанківському валютному ринку минулого тижня падали як попит, так і пропозиція доларів. НБУ збільшив інтервенції для підтримання балансу.
Про це розповів член Ради Національного банку України Богдан Данилишин.
«Суттєве скорочення пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків, навіть попри зниження попиту на неї, обумовило збільшення чистого попиту на іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку», — сказано в повідомленні.
Відповідно чистий продаж іноземної валюти Національним банком з метою збалансування ринку збільшився минулого тижня до 589 млн доларів США (порівняно із 406 млн доларів США тижнем раніше).

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За його словами, обсяг міжнародних резервів України залишається достатнім для задоволення потреб країни в іноземній валюті та підтримки стабільності на валютному ринку.
«Станом на 1 серпня 2023 року міжнародні резерви України, за даними Національного банку, досягли 41,7 млрд доларів США (+6,9% або 2,7 млрд доларів США за місяць), що забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту», — додав Данилишин.

Довідка Finance.ua:

  • для мінімізації множинності обмінних курсів Національний банк України пом’якшив низку валютних обмежень безготівкового продажу валюти громадянам;
  • дозвіл НБУ для банків продавати населенню безготівкову валюту в обсязі 50 тисяч гривень на місяць призведе до того, що готівковий курс долара буде знижуватися та наближатися до офіційного 36,6 гривень.

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За матеріалами:
Finance.ua
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