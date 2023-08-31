Попит і пропозиція впали: Данилишин розповів про ситуацію на валютному ринку — Finance.ua

Попит і пропозиція впали: Данилишин розповів про ситуацію на валютному ринку Сьогодні 11:05 — Валюта

Попит і пропозиція впали: Данилишин розповів про ситуацію на валютному ринку

На міжбанківському валютному ринку минулого тижня падали як попит, так і пропозиція доларів. НБУ збільшив інтервенції для підтримання балансу.

Про це розповів член Ради Національного банку України Богдан Данилишин.

«Суттєве скорочення пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків, навіть попри зниження попиту на неї, обумовило збільшення чистого попиту на іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку», — сказано в повідомленні.

Відповідно чистий продаж іноземної валюти Національним банком з метою збалансування ринку збільшився минулого тижня до 589 млн доларів США (порівняно із 406 млн доларів США тижнем раніше).

За його словами, обсяг міжнародних резервів України залишається достатнім для задоволення потреб країни в іноземній валюті та підтримки стабільності на валютному ринку.

«Станом на 1 серпня 2023 року міжнародні резерви України, за даними Національного банку, досягли 41,7 млрд доларів США (+6,9% або 2,7 млрд доларів США за місяць), що забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту», — додав Данилишин.

Довідка Finance.ua:

для мінімізації множинності обмінних курсів Національний банк України пом’якшив низку валютних обмежень безготівкового продажу валюти громадянам;

дозвіл НБУ для банків продавати населенню безготівкову валюту в обсязі 50 тисяч гривень на місяць призведе до того, що готівковий курс долара буде знижуватися та наближатися до офіційного 36,6 гривень.

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