Цього року світові доходи від рекламної індустрії досягнуть рекордного рівня — Finance.ua

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Цього року світові доходи від рекламної індустрії досягнуть рекордного рівня

Фондовий ринок
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Цього року світові доходи від рекламної індустрії досягнуть рекордного рівня
Цього року світові доходи від рекламної індустрії досягнуть рекордного рівня
Доходи глобальної індустрії реклами вперше перевищать 1 трлн доларів у 2024 році, де технологічні гіганти, як Google, Meta та Alibaba, отримають понад половину цієї суми.
Про це пише Financial Times.
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Агентство GroupM прогнозує, що світові доходи від реклами у 2024 році зростуть на 9,5%, що більше, ніж очікувалося в середині року.

Що вплинуло на покращення прогнозу

Глобальний ринок реклами переживає значний підйом, зокрема завдяки домінуванню технологічного сектора.
Цифрова реклама займатиме 73% доходу, залишаючи позаду традиційні канали, такі як друк і радіо.
Очікується, що доходи у 2024 році зростуть на 9,5%, досягнувши понад 1 трлн доларів.
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Найбільший приріст забезпечують цифрові формати, які складуть 73% від загального обсягу доходів, залишаючи позаду телебачення, друк і радіо.
Традиційні рекламні канали, такі як телебачення, друк і радіо, поступаються місцем цифровим форматам. У 2024 році глобальні доходи від друкованої реклами знизяться на 4,5%, а в 2025 році — ще на 3%.
Доходи від аудіореклами залишаться на стабільному рівні наступного року, а телебачення, включно з лінійним мовленням і потоковим контентом, зросте лише на 2,4% у середньому з 2024 по 2029 роки.

Які країни у лідерах за доходами від реклами

США залишаються лідером із прогнозованими доходами в $379 млрд у 2025 році.
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У Китаї загальні доходи від реклами у 2024 році зростуть на 13,5% до $204,5 млрд.
У Великій Британії, найбільшому ринку реклами в Європі, з доходами 53,2 млрд доларів у 2024 році, очікується зростання на 8,3%.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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