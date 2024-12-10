Тейлор Свіфт завершила тур рекордними прибутками в $2,2 мільярда — Finance.ua

Тейлор Свіфт завершила тур рекордними прибутками в $2,2 мільярда Вчора 18:00 — Особисті фінанси

Тейлор Свіфт завершила тур рекордними прибутками в $2,2 мільярда

Тур відомої американської співачки Тейлор Свіфт Eras приніс $2,2 мільярда за майже дворічний період, зробивши його найкасовішим туром усіх часів другий рік поспіль.

Про це повідомляє Pollstar.

У неділю ввечері (8 грудня 2024 р.) на стадіоні BC Place у Ванкувері відбулося фінальне шоу епічного туру Тейлор Свіфт «The Eras Tour».

Pollstar може підтвердити, що її тур офіційно є найкасовішим туром за весь час. Pollstar оцінює остаточну суму туру в понад 2 мільярди доларів, а продажі квитків — у понад 10 мільйонів, що є найбільшим показником за всю історію сольного артиста.

34-річна Свіфт виконала загалом 149 концертів на 51 стадіоні під час «The Eras Tour», який включав вісім концертів на стадіоні Уемблі та шість концертів на стадіоні SoFi в Інглвуді, Каліфорнія; Роджерс-центр у Торонто та Сінгапурський національний стадіон із маршрутом через Північну та Південну Америку, Європу, Азію та Австралію.

Приблизні валові збори та продані квитки склали 2,2 мільярда доларів США та 10,055 мільйонів доларів.

«Ми є свідками історії, — сказав Енді Генслер, головний редактор Pollstar. «Те, чого Тейлор Свіфт і «The Eras Tour» досягли за 21 місяць на п’яти континентах для понад 10 мільйонів шанувальників, є надзвичайним і безпрецедентним. Приблизний прибуток туру становить понад 2 мільярди доларів — це найвищий за весь час і майже вдвічі перевищує другий за прибутковістю тур. Ми вітаємо Тейлор, її команду топ-менеджменту, промоутерів, продюсерський персонал і операторів закладу за створення офіційно найкращого туру всіх часів».

Середня ціна квитка на «Eras Tour» становить 218,90 доларів США.

Понад 10 мільйонів квитків, проданих Свіфт на «The Eras Tour», хоч і найбільше за всю історію сольного виконавця, поступаються Coldplay, які цього року вперше в історії подолали поріг у 10 мільйонів квитків на свій «Music Of The Spheres Tour». Проте цей серіал розпочався на рік раніше, ніж «The Eras Tour», який стартував 17 березня 2023 року.

Довідка Finance.ua:

Американська співачка Тейлор Елісон Свіфт, авторка-виконавиця, акторка, композиторка, музична продюсерка, кліпмейкерка, філантропка. Новаторка у сфері відстоювання авторських прав на пісні, феміністка.

Свіфт стала «Людиною 2023 року» за версією журналу Time. Видання зазначило, що вона здобула першість за те, що «принесла радість суспільству, яке відчайдушно її потребує».

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