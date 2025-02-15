Цього року компанії виділять пʼяту частину від загального бюджету на інвестиціії в ШІ — Finance.ua
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Цього року компанії виділять пʼяту частину від загального бюджету на інвестиціії в ШІ

Технології&Авто
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Цього року компанії виділять пʼяту частину від загального бюджету на інвестиціії в ШІ
Цього року компанії виділять пʼяту частину від загального бюджету на інвестиціії в ШІ, Фото: freepik
Нове дослідження IDC AInomics показало, що інвестиції в ШІ зростуть щонайменше втричі. Вони становитимуть пʼяту частину від загального бюджету компаній. Водночас генеративний ШІ стане ключовим драйвером для інвестицій.
Дослідження IDC, проведене за підтримки компанії Lenovo, проводилося в регіоні EMEA.

Зростання інвестиції в ШІ

Як зазначається, в опитуванні взяли участь 620 бізнес-лідерів з провідних компаній. Результати відповідей засвідчили, що 94% проєктів зі ШІ виправдали або перевершили очікування компаній.
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72% підприємств, які прагнуть масштабувати ініціативи у сфері ШІ, планують використання професійних послуг зі штучного інтелекту.
Цей результат сприятиме зростанню прогнозованих інвестицій у ШІ на 104% в наступному році. Статистика також свідчить, що дедалі більше компаній бачать відчутні переваги ШІ для бізнесу.
Разом зі збільшенням інвестицій в ШІ змінюються й пріоритети. Генеративний ШІ стане ключовим напрямком розвитку протягом наступних 12 місяців, його частка зросте майже вчетверо — з 12% до 44%.
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Щодо інших технологій штучного інтелекту, найбільшою сферою інвестицій за останній рік були програми зі вбудованим ШІ. Зараз же компанії зосереджують свої витрати на розробці та управлінні моделями ШІ — 32%.

Головні виклики на шляху впровадження ШІ

Попри оптимістичні настрої опитаних, вони також виділили й виклики, з якими зіштовхнулись їх компанії при впровадженні ШІ.
Серед них головні — труднощі з масштабуванням (30%) та проблеми з якістю даних (29%).
Для подолання цих перешкод респонденти вказують чотири ключові аспекти:
  1. Суверенітет даних і дотримання вимог законодавства;
  2. Простота інтеграції ШІ з існуючими системами та процесами;
  3. Навчання та підвищення кваліфікації працівників;
  4. Доступність якісних даних.
Щодо апаратного забезпечення, то 65% компаній в регіоні EMEA використовують локальну або гібридну архітектуру, і лише 18% віддають перевагу публічній хмарі.
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Крім того, 10% організацій вже активно використовують комп’ютери зі ШІ, 25% - тестують їх, а 65% розглядають можливість інтеграції найближчим часом для максимального використання можливостей ШІ.
«Компанії все частіше обирають технології, які підтримують продуктивність праці на основі ШІ. 2025 рік стане важливим етапом у впровадженні ПК зі ШІ, оскільки організації переходитимуть від пілотних проєктів до реального використання нових пристроїв. Успіх залежить від комплексної та узгодженої стратегії впровадження ШІ», — коментує Пребен Ф’єльд, віце-президент і генеральний директор з обслуговування персональних комп’ютерних пристроїв Lenovo в регіоні EMEA.
За матеріалами:
mezha.media
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