Штучний інтелект може може гальмувати людське пізнання та шкодити навичкам критичного мислення — дослідження — Finance.ua
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Штучний інтелект може може гальмувати людське пізнання та шкодити навичкам критичного мислення — дослідження

Фінтех і Картки
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Штучний інтелект може може гальмувати людське пізнання та шкодити навичкам критичного мислення — дослідження
Штучний інтелект може може гальмувати людське пізнання та шкодити навичкам критичного мислення — дослідження
Дослідження Microsoft та Університету Карнегі-Меллона показало, що надмірна довіра до ШІ погіршує когнітивні здібності людей. В опитуванні 319 IT-фахівців виявлено пряму залежність між впевненістю в ШІ та зниженням критичного мислення.
Люди втрачають навички мислення спираючись на штучний інтелект. При неправильному використанні технології можуть призвести до погіршення когнітивних здібностей. Про це ідеться у дослідженні Microsoft.
Штучний інтелект викликає багато запитань і занепокоєння, а нове дослідження Microsoft та Університету Карнегі-Меллона підтверджує необхідність обережності, вказуючи на те, що ШІ може атрофувати людське пізнання.
Дослідження Microsoft та Університету Карнегі-Меллона показало, що надмірна довіра до ШІ погіршує когнітивні здібності людей. В опитуванні 319 IT-фахівців виявлено пряму залежність між впевненістю в ШІ та зниженням критичного мислення.
Упродовж дослідження були опитані 319 працівників інформаційних технологій або працівників, які обробляють дані чи інформацію.
Мета — з’ясувати, наскільки вони впевнені в можливостях штучного інтелекту та наскільки вони критично мислили, використовуючи штучний інтелект для виконання завдань.
Критичне мислення було визначено як таке, що підпадає під одну з шести категорій: знання (запам'ятовування ідей), розуміння (розуміння ідей), застосування (виконання ідей у ​​реальному світі), аналіз (протиставлення та зв’язок ідей), синтез (об'єднання ідей) та оцінка (оцінка ідей).
Опитані інтелектуальні працівники принаймні раз на тиждень використовували ШІ, наприклад ChatGPT, і навели 936 прикладів того, як вони використовували ШІ на роботі, починаючи від пошуку фактів і закінчуючи підсумовуванням тексту.
За матеріалами:
УНН
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