Буде перехідний період: нардеп пояснив, як працюватиме нова пенсійна система — Finance.ua

Буде перехідний період: нардеп пояснив, як працюватиме нова пенсійна система Сьогодні 08:40 — Казна та Політика

Буде перехідний період: нардеп пояснив, як працюватиме нова пенсійна система

Перехід до накопичувальної пенсійної системи буде поступовим та передбачає перехідний період, під час якого вона працюватиме за змішаним принципом.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» заявив Юрій Камельчук, нардеп від фракції партії «Слуга народу» та співавтор законопроєкту про накопичувальне пенсійне забезпечення.

«Пенсійна система буде змішаною на початку, буде певний перехідний період», — зазначив народний обранець.

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За його словами, накопичувальна пенсійна система могла би бути впроваджена набагато раніше.

«Приблизно з 2002 року передумови точно були. А так існувала стара пенсійна система, яка, як в „чорну діру“ збирала ті кошти. В більшості випадків ми маємо ситуацію, що пенсіонер здебільшого — це бідна людина», — підкреслив він.

Камельчук вважає, що в ідеалі в Україні має бути впроваджена повністю накопичувальна система.

«Принцип простий. В цивілізованих країнах існують державні чи недержавні фонди — функціонал згідно з законом та перевірками в них має бути однаковий — які генерують прибуток на вклад. Кошти не просто складаються в „накопичувальну банку“, а починають працювати», — підсумував депутат.

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Своєю чергою Павло Розенко, міністр соціальної політики України у 2014−2016 роках, розповів, що чинне пенсійне законодавство, яке було ухвалене на початку 2000-х років, передбачає трирівневу пенсійну систему, де паралельно існують солідарна пенсійна система, накопичувальна пенсійна система та недержавне пенсійне страхування. При цьому в реальності нині працює лише солідарна система, через що розмір пенсії в більшості випадків є незначним.

«Одна з причин, чому українці отримують невеликі пенсії, — тому, що замість того, щоб українець отримував пенсію з трьох джерел, він отримує лише з солідарної системи, а накопичувальна система в принципі не працює. Другого рівня сьогодні немає, а третій рівень — недержавне пенсійне страхування — хоча і працює, і є сьогодні недержавні пенсійні фонди, але без повноцінного запуску другого рівня цей механізм теж обмежений», — розповів він.

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За словами експосадовця, нині фактично відбувається розвиток пенсійного законодавства в тому ключі, в якому це було ухвалено на початку 2000-х років.

«Щонайменше на 15 років Україна запізнилася із запровадженням накопичувальної пенсійної системи, ми втратили певним чином ціле покоління людей, які позбавлені можливості отримувати пенсію з трьох джерел, а отже більшу, ніж зараз є», — зауважив Розенко.

При цьому він звернув увагу на те, що недержавні пенсійні фонди вже працюють на українському ринку.

«По-друге, українські компанії, зокрема, успішно торгують своїми акціями і в тому числі вони купуються. Я категорично проти тієї моделі, де буде створена чергова державна установа, яка буде займатися накопичувальною пенсійною системою», — наголосив ексміністр.

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