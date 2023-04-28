В Україні хочуть зменшити пенсійний вік до 55 років для накопичувальних пенсій — Finance.ua

В Україні хочуть зменшити пенсійний вік до 55 років для накопичувальних пенсій Сьогодні 19:35 — Казна та Політика

В Україні хочуть зменшити пенсійний вік до 55 років для накопичувальних пенсій

Законопроєкт про накопичувальну пенсію передбачає зменшення пенсійного віку до 55 років.

Про це йдеться у тексті документа.

Згідно діючого законодавства, право на призначення пенсії за віком мають чоловіки та жінки після досягнення 60, 63 або 65 років.

Законопроєктом вводиться новий вид пенсії — накопичувальний.

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Автори ініціативи пропонують зобов’язати всіх працюючих формувати обов’язкові особисті пенсійні накопичення, за рахунок яких вони у майбутньому одержать додаткове, до їх пенсій із солідарної системи, джерело пенсійних виплат, що певною мірою покращить їх забезпечення у старості.

Законопроєктом пропонується встановити виплати для отримання такої пенсії:

1% від розміру заробітної плати працівників у 2023 році;

1,5% — у 2024 році;

2% — у 2025.

Такі виплати потрібно буде робити до 55 років, а після досягнення цього віку можна використовувати накопичені гроші.

Зменшення пенсійного віку стосується виключно недержавних пенсійних фондів.

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