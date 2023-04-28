В Україні хочуть зменшити пенсійний вік до 55 років для накопичувальних пенсій — Finance.ua
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В Україні хочуть зменшити пенсійний вік до 55 років для накопичувальних пенсій

Казна та Політика
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В Україні хочуть зменшити пенсійний вік до 55 років для накопичувальних пенсій
В Україні хочуть зменшити пенсійний вік до 55 років для накопичувальних пенсій
Законопроєкт про накопичувальну пенсію передбачає зменшення пенсійного віку до 55 років.
Про це йдеться у тексті документа.
Згідно діючого законодавства, право на призначення пенсії за віком мають чоловіки та жінки після досягнення 60, 63 або 65 років.
Законопроєктом вводиться новий вид пенсії — накопичувальний.
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Автори ініціативи пропонують зобов’язати всіх працюючих формувати обов’язкові особисті пенсійні накопичення, за рахунок яких вони у майбутньому одержать додаткове, до їх пенсій із солідарної системи, джерело пенсійних виплат, що певною мірою покращить їх забезпечення у старості.
Законопроєктом пропонується встановити виплати для отримання такої пенсії:
  • 1% від розміру заробітної плати працівників у 2023 році;
  • 1,5% — у 2024 році;
  • 2% — у 2025.
Такі виплати потрібно буде робити до 55 років, а після досягнення цього віку можна використовувати накопичені гроші.
Зменшення пенсійного віку стосується виключно недержавних пенсійних фондів.

Накопичувальна пенсія в Україні: право на гідну старість 🧐

За матеріалами:
Українські Новини
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