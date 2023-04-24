В Мінсоцполітики назвали терміни, коли українці зможуть розпочати накопичення пенсій — Finance.ua

В Мінсоцполітики назвали терміни, коли українці зможуть розпочати накопичення пенсій Сьогодні 19:03 — Казна та Політика

В Мінсоцполітики назвали терміни, коли українці зможуть розпочати накопичення пенсій

Українці зможуть розпочати накопичувальну пенсію щонайменше через рік, бо потрібен час для створення інфраструктури для збору й адміністрування платежів.

Про це сказала міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону

«Накопичувальна пенсія потрібна. У нас збільшується кількість пенсіонерів, і вже відчутно, що люди хотіли б мати свої рахунки і оперувати вкладами, які вони вносять», — сказала вона.

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Міністр зазначила, що спочатку потрібно зробити відповідну інфраструктуру для такої реформи.

«Для того, щоб повноцінно запустити накопичувальну пенсію, нам потрібно створити державний накопичувальний банк, бо бачимо, що люди в більшості довіряють державним банкам. Хоча надалі зайдуть і приватні структури, і недержавні пенсійні банки. У людей буде вибір, куди вкладати і як інвестувати свої кошти», — пояснила вона.

При цьому, за її словами, потрібно побудувати і цифрові системи збору, і адміністрування, щоб це було дешевше і швидше для кожної людини.

«Для цього потрібен час, як мінімум рік, щоб повноцінно це запустити», — повідомила міністр.

Отже, за словами Жолнович, ухвалення закону про накопичувальну пенсію і його старт не означає, що зразу почнуть збирати кошти. Спочатку потрібно зробити підготовчі дії.

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Згідно із законом, середній внесок, який би зберігав видатки і кошти в їх еквіваленті — щонайменше 7-10% їх сплати. Але поки обов’язковий внесок від роботодавця має становити 3%, решту має вкладати сам працівник.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав впровадження обов’язкового пенсійного накопичення одним із пріоритетів роботи уряду на 2023 рік. За його даними, це дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

УНІАН За матеріалами:

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