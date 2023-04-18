До Ради внесли законопроект про накопичувальну пенсію: що він передбачає — Finance.ua

До Ради внесли законопроект про накопичувальну пенсію: що він передбачає Сьогодні 10:05 — Казна та Політика

До Ради внесли законопроект про накопичувальну пенсію: що він передбачає

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про обов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення.

Проект Закону «Про накопичувальне пенсійне забезпечення» (№ 9212) розміщено на сайті парламенту.

Мета документа

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект розроблено з метою трансформації системи пенсійного забезпечення громадян України шляхом створення додаткової опори — обов’язкової накопичувальної системи, яка дозволить здійснювати громадянам додаткові індивідуальні пенсійні накопичення на старість.

Що передбачає законопроект

«Законопроектом передбачається встановити обов’язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними 55 років та обов’язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь таких найманих працівників. Так, роботодавці сплачуватимуть 1% у 2023, 1,5% — у 2024, 2% — у 2025 роках від розміру заробітної плати працівників, а держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах за рахунок коштів державного бюджету України», — йдеться в документі.

При цьому розмір єдиного соціального внеску, який сплачується роботодавцем, залишається незмінним, накопичувальний внесок включається до складу єдиного соціального внеску.

За бажанням працівника, розмір його самостійних внесків може бути збільшено. Держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах в межах 3% від розміру середньої заробітної плати за видами економічної діяльності у середньому по економіці. Такі ж умови державного співфінансування пропонуються також для участі в системі для фізичних осіб — підприємців та самозайнятих осіб, яка є добровільною.

Законопроектом пропонується встановити, що кошти накопичувальної системи є власністю учасників системи у розмірі, накопиченому на їх індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках, а у випадку смерті особи право власності на пенсійні заощадження переходить до її спадкоємців.

Управління активами недержавний пенсійних фондів буде здійснюватися авторизованими компаніями з управління активами. Зберігання пенсійних накопичень буде здійснюватися авторизованими 4 банками-зберігачами, допущеними до діяльності в другому рівні пенсійної системи шляхом авторизації.

«Пенсійні накопичення учасників пенсійних фондів зберігаються від знецінення та інфляційного впливу за рахунок їх інвестування в переважно консервативні фінансові інструменти», — сказано в документі.

Зазначається, що з 2026 року учасники системи зможуть самостійно обирати недержавний пенсійний фонд, в якому вони будуть формувати свої пенсійні накопичення.

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УНІАН За матеріалами:

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