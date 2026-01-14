0 800 307 555
Боротьба з імміграцією: Трамп припинить фінансування міст і штатів-заповідників 1 лютого

Президент Дональд Трамп у вівторок заявив, що призупиняє федеральне фінансування міст-притулків та штатів, починаючи з 1 лютого, оскільки його адміністрація продовжує боротьбу з імміграцією.
Про це пише politico.
«Починаючи з 1 лютого, ми не здійснюємо жодних виплат містам-заповідникам або штатам, які мають міста-заповідники, оскільки вони роблять усе можливе для захисту злочинців за рахунок американських громадян», — заявив Трамп під час свого виступу в Детройтському економічному клубі.
Він продовжив: «Це породжує шахрайство, злочинність та всі інші проблеми, які з цього випливають, тому ми не здійснюємо жодних виплат нікому, хто підтримує міста-заповідники».
У містах-заповідниках часто діє політика, що обмежує можливості місцевих правоохоронних органів співпрацювати з федеральними імміграційними службами.
Міністерство юстиції визначило 11 штатів як юрисдикції, що забезпечують право на притулок, включаючи Каліфорнію, Іллінойс, Міннесоту та Нью-Йорк. Округ Колумбія також вважається юрисдикцією, що забезпечує право на притулок.
Заява Трампа пролунала лише через кілька днів після того, як співробітник Імміграційної та митної служби застрелив громадянина США в Міннеаполісі. Наслідки були шаленими: посадовці штату вимагають участі в розслідуванні стрілянини ФБР, демократи стверджують, що ICE взагалі не повинна була бути в Міннеаполісі, а представники адміністрації Трампа називають убиту Рене Гуд внутрішньою терористкою.
У вівторок деякі лідери юрисдикцій, що належать до заповідників, пообіцяли подати до суду на адміністрацію, якщо ця політика буде продовжена.
Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа офіційно запустила програму «Золота картка Трампа», яка пропонує іноземцям можливість пришвидшеного отримання дозволу на проживання в США за значний фінансовий внесок — 1 мільйон доларів.
Як це працює
На сайті Trumpcard.gov розміщена форма для подання заявки. Охочі можуть сплатити $15 тис. Міністерству внутрішньої безпеки США за прискорену обробку документів. Після проходження перевірки заявники мають зробити внесок у розмірі $1 млн. На сайті це називають «внеском» або «подарунком». Після цього вони можуть отримати візу, яка за функціоналом схожа на Грін-картку і надає право жити та працювати у США.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
