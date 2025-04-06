BlackRock: США можуть втратити економічну перевагу долара через Bitcoin — Finance.ua

BlackRock: США можуть втратити економічну перевагу долара через Bitcoin Сьогодні 06:22 — Криптовалюта

BlackRock: США можуть втратити економічну перевагу долара через Bitcoin, Фото: freepik

Гендиректор BlackRock, найбільшого у світі менеджера активів, Ларрі Фінк попередив, що США можуть втратити економічну перевагу долара перед Bitcoin, якщо не зможуть контролювати свій державний борг.

Про це повідомляє CoinDesk.

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Зараз iShares Bitcoin Trust BlackRock володіє майже 50 млрд доларів активів, а його токенізований фонд BUIDL на шляху до того, аби стати найбільшим на ринку. Його активи мають перевищити 2 млрд доларів у квітні.

Bitcoin загрожує позиціям долара

Великий шанувальник цифрових активів, генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк сказав, що він не закриває очі на можливі ризики для США через зростання популярності Bitcoin.

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«США отримували вигоду від того, що долар служив світовою резервною валютою протягом десятиліть. Але це не гарантовано триватиме вічно. Якщо США не візьмуть свій борг під контроль, якщо дефіцит продовжуватиме зростати, Америка ризикує втратити цю позицію через цифрові активи, такі як BTC», — сказав Фінк у своєму щорічному листі до аукціонерів.

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«Я, очевидно, не проти цифрових активів. Але дві речі можуть бути правдою водночас: децентралізоване фінансування — це надзвичайна інновація. Вона робить ринки швидшими, дешевшими та прозорішими. Проте та сама інновація може підірвати економічну перевагу Америки, якщо інвестори почнуть розглядати BTC як безпечнішу ставку, ніж долар», — додав він.

Лист Фінка надійшов у період високої ринкової невизначеності та тривоги серед інвесторів щодо економічного стану США на тлі змін у політиці, введених Трампом.

Щоб збалансувати національний дефіцит, сказав Фінк, інвестори повинні диверсифікувати свої портфелі, щоб додати приватні ринкові активи на додаток до акцій та облігацій.

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Також Фінк наголосив, що токенізовані фонди будуть такими ж відомими серед інвесторів, як і біржові фонди (ETF), за умови, що галузь зможе створити кращу інфраструктуру для цифрових ідентичностей.

Це, на його думку, є перешкодою для того, щоб інституційні інвестори повністю охопили децентралізоване фінансування.

«Кожну акцію, кожну облігацію, кожен фонд, кожен актив можна токенізувати. Це революціонізує інвестування. Якщо ми серйозно ставимося до побудови ефективної та доступної фінансової системи, лише підтримки токенізації буде недостатньо. Ми також повинні розв’язувати проблему цифрової перевірки», — написав Фінк.

УНН За матеріалами:

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