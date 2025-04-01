Біткоїн та Ethereum продемонстрували найгірший I квартал за останні сім років — Finance.ua
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Біткоїн та Ethereum продемонстрували найгірший I квартал за останні сім років

Криптовалюта
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Біткоїн та Ethereum продемонстрували найгірший I квартал за останні сім років
Біткоїн та Ethereum продемонстрували найгірший I квартал за останні сім років
Біткоїн та Ethereum завершили I квартал 2025 року зі значним спадом — ціни активів знизилися на 11,82% та 45,41% відповідно, згідно з даними CoinGlass. Це найгірший I квартал для обох криптовалют за останні сім років.
Зазначимо, перші три місяці року були позитивними для обох активів протягом останніх двох років. У 2023 та 2024 роках біткоїн зростав на 71,77% та 68,68% відповідно, а Ethereum підіймався на 52,15% та 59,66% відповідно.
Прибутковість біткоїна та Ethereum за кварталами. Джерело: CoinGlass.
Прибутковість біткоїна та Ethereum за кварталами. Джерело: CoinGlass.
Історично I квартал завжди був періодом невизначеності для першої криптовалюти. За останні 13 років біткоїн сім разів завершував період у «червоній зоні», шість — з позитивними показниками. Для Ethereum перші три місяці нового року є періодом зростання, актив закривав квартал у «зеленій зоні» шість разів з дев’яти.
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Щодо показників активів за березень 2025 року. Місячне просідання курсу біткоїна склало 2,3%, це перший негативний показник для першої криптовалюти з 2021 року.
Прибутковість біткоїна за місяцями. Джерело: CoinGlass.
Прибутковість біткоїна за місяцями. Джерело: CoinGlass.
Ціна Ethereum у березні обвалилася на 18,69%, це також найгірший показник для активу за останні чотири роки. З 2021 по 2024 роки монета демонструвала виключно ріст. Загалом з моменту існування актив лише тричі закривав березень у «червоній зоні».
Прибутковість Ethereum за місяцями. Джерело: CoinGlass.
Прибутковість Ethereum за місяцями. Джерело: CoinGlass.
На момент написання перша криптовалюта намагається закріпитися вище відмітки в $83 447, а Ethereum торгується поблизу $1850.
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