Криптоінвестори все більше цікавляться стейблкоїнами — дослідження Сьогодні 07:04 — Криптовалюта

Криптоінвестори все більше цікавляться стейблкоїнами — дослідження

Цього року 83% інституційних інвесторів планують збільшити свої активи в криптовалюті.

Про це йдеться в дослідженні Coinbase та EY-Parthenon.

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У дослідженні взяли участь 352 компанії, і результати демонструють, що криптовалюти дедалі більше сприймаються як надійний інвестиційний інструмент.

Зростання інтересу інвесторів до стейблкоїнів

59% опитаних мають намір виділити щонайменше 5% свого капіталу на цифрові активи цього року, що свідчить про поступову інтеграцію криптовалют у портфелі великих гравців.

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Окремо відзначається зростаючий інтерес до стейблкоїнів: 84% інвесторів вже використовують або розглядають можливість їх використання для управління капіталом, міжнародних розрахунків та отримання прибутку.

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Також підвищується увага до децентралізованих фінансів (DeFi). Якщо зараз з ними працюють лише 24% респондентів, то протягом двох років ця цифра може сягнути 75%.

При цьому 73% інвесторів вже володіють активами поза межами Bitcoin та Ethereum, зокрема популярністю користуються Ripple і Solana.

Попри загальний оптимізм, головними викликами залишаються регуляторна невизначеність (52%), ринкова волатильність (47%) та безпека зберігання активів (33%). 68% опитаних вважають, що прозорі правила стимулюватимуть подальший розвиток ринку.

borgexpert За матеріалами:

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