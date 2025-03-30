Криптоінвестори все більше цікавляться стейблкоїнами — дослідження — Finance.ua
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Криптоінвестори все більше цікавляться стейблкоїнами — дослідження

Криптовалюта
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Криптоінвестори все більше цікавляться стейблкоїнами — дослідження
Криптоінвестори все більше цікавляться стейблкоїнами — дослідження
Цього року 83% інституційних інвесторів планують збільшити свої активи в криптовалюті.
Про це йдеться в дослідженні Coinbase та EY-Parthenon.
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У дослідженні взяли участь 352 компанії, і результати демонструють, що криптовалюти дедалі більше сприймаються як надійний інвестиційний інструмент.

Зростання інтересу інвесторів до стейблкоїнів

59% опитаних мають намір виділити щонайменше 5% свого капіталу на цифрові активи цього року, що свідчить про поступову інтеграцію криптовалют у портфелі великих гравців.

Курс криптовалют до долара

Окремо відзначається зростаючий інтерес до стейблкоїнів: 84% інвесторів вже використовують або розглядають можливість їх використання для управління капіталом, міжнародних розрахунків та отримання прибутку.
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Також підвищується увага до децентралізованих фінансів (DeFi). Якщо зараз з ними працюють лише 24% респондентів, то протягом двох років ця цифра може сягнути 75%.
При цьому 73% інвесторів вже володіють активами поза межами Bitcoin та Ethereum, зокрема популярністю користуються Ripple і Solana.
Попри загальний оптимізм, головними викликами залишаються регуляторна невизначеність (52%), ринкова волатильність (47%) та безпека зберігання активів (33%). 68% опитаних вважають, що прозорі правила стимулюватимуть подальший розвиток ринку.
За матеріалами:
borgexpert
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