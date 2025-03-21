Криптогалузь відновилася до $2,9 трильйона на тлі заяв ФРС — Finance.ua
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Криптогалузь відновилася до $2,9 трильйона на тлі заяв ФРС

Криптовалюта
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Криптогалузь відновилася до $2,9 трильйона на тлі заяв ФРС
Криптогалузь відновилася до $2,9 трильйона на тлі заяв ФРС
Федеральна резервна система США вдруге за часів президентства Дональда Трампа призупинила підвищення ключової ставки, залишивши її на рівні 4,25%-4,50%. Це рішення одразу спричинило пожвавлення на крипторинку — капіталізація галузі відновилася до $2,9 трильйона. Інвестори тепер уважно стежать за подальшими кроками Федрезерву, адже регулятор оновив прогноз зростання ВВП та натякнув на можливе пом’якшення монетарної політики.
Водночас із квітня ФРС почне сповільнювати темпи скорочення свого балансу. Як зазначив аналітик крипторинку MartyParty, це збіглося з його прогнозами. Регулятор зменшить щомісячні обсяги продажу державних облігацій із $25 до $5 мільярдів, але залишить без змін ліміт для цінних паперів агентств і іпотечних облігацій на рівні $35 мільярдів. Такий крок має допомогти уникнути різких коливань на фінансових ринках.

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Попри це, експерти застерігають: чекати на швидкий приплив ліквідності не варто. Криптоаналітик Fefe Demeny наголошує, що згортання кількісного пом’якшення (QE) відкладається, а отже — й очікуваний новий «бичачий» тренд на ринку поки під питанням. Глава Федрезерву Джером Павелл підтвердив — темпи скорочення балансу сповільнять, але триватиме цей процес довше.
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В оновленому прогнозі також зазначено, що економічне зростання США сповільниться до 1,7% замість попередніх 2,1%. Інфляція залишається загрозою, а нові торгові тарифи можуть відтермінувати досягнення цінової стабільності. Водночас фінансові ринки, зокрема й криптовалютний сектор, позитивно відреагували на новини. За даними аналітиків Santiment, крипторинок продовжує рухатися в унісон із S&P 500, хоча альткоїни можуть зазнати більшої волатильності.
На цьому тлі Bitcoin піднявся вище $85 тисяч, а Ethereum, Solana та XRP додали 5%, 7% і 10% відповідно. Інтерес інвесторів підігріває й очікувана промова Дональда Трампа щодо політики в галузі цифрових активів. Водночас Павелл застерігає — хоча економіка США демонструє стійкість, споживчий сектор слабшає, а інфляція залишається надто високою. Регулятор готовий коригувати свою політику залежно від розвитку подій.
За матеріалами:
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