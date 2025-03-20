Wells Fargo прогнозує зростання біткоїна у ІІ кварталі 2025 року — Finance.ua

Wells Fargo прогнозує зростання біткоїна у ІІ кварталі 2025 року Сьогодні 03:04 — Криптовалюта

Wells Fargo прогнозує зростання біткоїна у ІІ кварталі 2025 року

Аналітики прогнозують , що біткоїн може перейти до зростання у другому кварталі 2025 року, якщо збережуться дві ключові макроекономічні кореляції.

Про це повідомляє CNBC з посиланням на аналітика Wells Fargo Крістофера Гарві.

За його словами, вартість біткоїна має позитивний зв’язок із грошовою масою (M 2 ) і негативний — з індексом долара (DXY). Поточне зниження криптовалюти пояснюється зміцненням долара в четвертому кварталі 2024 року. Однак після піку 13 січня 2025 року DXY почав слабшати, що може створити умови для відновлення ринку.

Аналітик Compass Point Ед Енгель також звернув увагу на ці фактори. Він зазначив, що глобальний агрегатор M 2 досяг максимуму у вересні 2024 року, після чого ліквідність знизилася, але на початку 2025 року почала відновлюватися. Якщо біткоїн збереже свою кореляцію з M 2 , це означатиме ще одне зниження в березні перед значним ралі у другому кварталі.

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Менш оптимістично налаштовані експерти Wolfe Research. Вони вказують на невизначеність регулювання криптовалютного ринку та макроекономічні ризики, зокрема торгові війни. На їхню думку, біткоїн навряд чи подолає рівень $90 000 у найближчій перспективі, а залишатиметься в стані «стійкої слабкості».

Раніше повідомлялося, що трейдери опціонів поставили $550 млн на зниження BTC до $70 000 у березні. Деякі аналітики допускають падіння до цього рівня перед можливим відновленням.

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