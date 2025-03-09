Лютий став рекордним за обсягом викрадених криптоактивів — Finance.ua
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Лютий став рекордним за обсягом викрадених криптоактивів

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Лютий став рекордним за обсягом викрадених криптоактивів
Лютий став рекордним за обсягом викрадених криптоактивів
Минулий місяць став найбільш руйнівним місяцем в історії криптоактивів за обсягом вкрадених коштів, заявили експерти PeckShield. Унаслідок 20 зломів загальні втрати сягнули $1,51 млрд.
Про це пише Incrypted.
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Цей показник перевершив попередні антирекорди, зафіксовані під час великих атак на DeFi-протоколи у 2022 році.
Рекордних збитків зазнала криптовалютна біржа Bybit, яка втратила понад $1,43 млрд унаслідок хакерського рейду.
Ця подія очолила рейтинг найбільших зломів і стала серйозним ударом щодо безпеки централізованих платформ, вважають аналітики.
До ТОП-5 інцидентів лютого також увійшли:
  • Infini — $49,5 млн;
  • zkLend — $9,66 млн;
  • Ionic — $8,6 млн;
  • sujiYan — $4 млн.

Причини зростання атак

Експерти пов’язують зростання кількості атак із посиленням інтересу хакерів до централізованих бірж і протоколів другого рівня, а також з ускладненням методів, які вони використовують.
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Зокрема, відзначено збільшення кількості фішингових атак, експлойтів смартконтрактів і зломів гарячих гаманців.
Фахівці попереджають, що, попри активні зусилля з поліпшення безпеки, такі інциденти підривають довіру до криптовалютної індустрії.
На їхню думку, події лютого можуть призвести до нових вимог з боку регуляторів і посилення заходів щодо захисту користувацьких активів.

Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
incrypted
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