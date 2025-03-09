Лютий став рекордним за обсягом викрадених криптоактивів — Finance.ua

Лютий став рекордним за обсягом викрадених криптоактивів Сьогодні 20:13 — Криптовалюта

Лютий став рекордним за обсягом викрадених криптоактивів

Минулий місяць став найбільш руйнівним місяцем в історії криптоактивів за обсягом вкрадених коштів, заявили експерти PeckShield. Унаслідок 20 зломів загальні втрати сягнули $1,51 млрд.

Про це пише Incrypted.

Читайте також Ринок криптовалют падає, незважаючи на створений у США резерв біткоїнів

Цей показник перевершив попередні антирекорди, зафіксовані під час великих атак на DeFi-протоколи у 2022 році.

Рекордних збитків зазнала криптовалютна біржа Bybit, яка втратила понад $1,43 млрд унаслідок хакерського рейду.

Ця подія очолила рейтинг найбільших зломів і стала серйозним ударом щодо безпеки централізованих платформ, вважають аналітики.

До ТОП-5 інцидентів лютого також увійшли:

Infini — $49,5 млн;

zkLend — $9,66 млн;

Ionic — $8,6 млн;

sujiYan — $4 млн.

Причини зростання атак

Експерти пов’язують зростання кількості атак із посиленням інтересу хакерів до централізованих бірж і протоколів другого рівня, а також з ускладненням методів, які вони використовують.

Читайте також Трамп підписав указ про створення резерву біткойнів

Зокрема, відзначено збільшення кількості фішингових атак, експлойтів смартконтрактів і зломів гарячих гаманців.

Фахівці попереджають, що, попри активні зусилля з поліпшення безпеки, такі інциденти підривають довіру до криптовалютної індустрії.

На їхню думку, події лютого можуть призвести до нових вимог з боку регуляторів і посилення заходів щодо захисту користувацьких активів.

incrypted За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.