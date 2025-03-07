Трамп підписав указ про створення резерву біткойнів — Finance.ua
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Трамп підписав указ про створення резерву біткойнів

Криптовалюта
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Трамп підписав указ про створення резерву біткойнів
Трамп підписав указ про створення резерву біткойнів
Президент США Дональд Трамп підписав указ про створення «Стратегічного резерву біткойнів». Це сталося за день до зустрічі з керівниками індустрії криптовалют у Білому домі.
Відповідний указ розмістили на сайті Білого дому.
У своєму указі Трамп називає біткоїн «цифровим золотом» і додає, що така цифрова валюта нібито ніколи не піддавалася злому. Цей так званий «цифровий резерв біткоїнів» міститиме й інші цифрові валюти.

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Згідно з документом, впродовж 30 днів керівники кожного агентства повинні надати Міністру фінансів і Президентській робочій групі з ринків цифрових активів повний звіт про всі державні цифрові активи. Це має полегшити передачу державних цифрових активів до «Стратегічного резерву біткойнів США».
Трамп доручив міністру фінансів США Скотту Бессенту створити офіс для адміністрування та контролю над депозитарними рахунками «Стратегічного резерву біткоїнів». Також у документі зазначено, що наповнюватимуть резерв конфіскованими в рамках кримінальних або цивільних проваджень активами або будь-якого цивільного грошового штрафу.

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Раніше було відомо, що Трамп висунув підприємця та інвестора Девіда Сакса на нову посаду відповідального за політику американської адміністрації у сфері штучного інтелекту та криптовалют.
Цей указ відображає зміну ставлення президента Трампа до криптовалют та є частиною ширшої ініціативи щодо інтеграції цифрових активів у фінансову систему США.
Раніше Трамп оголосив назви п’яти цифрових активів, які він планує включити в цей резерв, підвищивши ринкову вартість кожного: біткойн, ефір, XRP, solana і cardano. Наразі незрозуміло, як такий резерв працюватиме, а також яку користь він принесе платникам податків США.
За матеріалами:
suspilne.media
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