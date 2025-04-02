Жінка викинула флешку з доступом до біткоїнів на суму $3,8 млн — Finance.ua

Жінка викинула флешку з доступом до біткоїнів на суму $3,8 млн Сьогодні 04:33 — Криптовалюта

Жінка викинула флешку з доступом до біткоїнів на суму $3,8 млн

Мешканка британського містечка Маркет-Гарборо Еллі Гарт (Ellie Hart) втратила доступ до флешки, де зберігався доступ до криптогаманця, на якому зберігалися біткоїни на суму понад $3,8 млн.

Про це повідомляє Daily Star

За словами Еллі Гарт, яка працювала вчителькою, вона вирішила навести лад у шухлядах і, не замислюючись, позбулася флешки разом зі старими чеками, батарейками та кабелями. Жінка думала, що це один з її робочих USB-носіїв. Насправді ж пристрій містив доступ до криптогаманця її партнера Тома, який придбав біткоїни ще у 2013 році.

Після безуспішних пошуків, Том поцікавився, чи не бачила вона маленький чорний USB-накопичувач, який він використовував для зберігання біткоїн

«Я завмерла. Я миттєво зрозуміла. Моє серце просто обірвалося. Я сказала йому: „Здається, я його викинула“. Мене накрила хвиля паніки», — сказала Гарт.

Пізніше пара навіть перевірила викинуте сміття та розкрила пакети для сміття в надії знайти флешку, проте їм нічого не вдалося. Згодом Еллі Гарт назвала цей випадок «найгіршою помилкою в житті».

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