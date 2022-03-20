Бізнесу виплатять компенсації за збереження та створення робочих місць — Finance.ua

Бізнесу виплатять компенсації за збереження та створення робочих місць

Вчора 10:44 — Особисті фінанси

Уряд зараз розробляє програму компенсації роботодавцям за збереження та створення робочих місць.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма під час виступу в телемарафоні.

Також працює державна програма оновлення України, завдяки якій будуть створені додаткові робочі місця.

«Я думаю, що щотижня ми розроблятимемо і впроваджуватимемо кілька нових ініціатив, і всі вони фокусуватимуться навколо спрощення податкової системи, подальшого наповнення фінансуванням і ліквідністю, стимулювання створення робочих місць», — підкреслив Шурма.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада ухвалила закон № 7137-д, який передбачає спрощену систему оподаткування для великого бізнесу, скасування акцизів на пальне та зниження ПДВ, звільнення ФОП від плати єдиного соцвнеску та інше. Деталі всіх нововведень ми розповіли тут;



у зв’язку з війною росії проти України, багато підприємств не можуть функціонувати. Тому уряд вирішив запустити програму допомоги бізнесу для тимчасового переміщення підприємства із зони бойових дій;

43% опитаних компаній оцінюють власну фінансову стійкість у кілька місяців, 28% мають запас стійкості на півроку, 17% мають фінансові резерви на рік або більше. І лише 6% повідомляють, що фінансові ресурси компанії вже вичерпані.



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