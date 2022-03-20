Бізнесу виплатять компенсації за збереження та створення робочих місць — Finance.ua
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Бізнесу виплатять компенсації за збереження та створення робочих місць

Вчора 10:44Особисті фінанси
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Уряд зараз розробляє програму компенсації роботодавцям за збереження та створення робочих місць.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма під час виступу в телемарафоні.
Також працює державна програма оновлення України, завдяки якій будуть створені додаткові робочі місця.
«Я думаю, що щотижня ми розроблятимемо і впроваджуватимемо кілька нових ініціатив, і всі вони фокусуватимуться навколо спрощення податкової системи, подальшого наповнення фінансуванням і ліквідністю, стимулювання створення робочих місць», — підкреслив Шурма.

Довідка Finance.ua:

  • Верховна Рада ухвалила закон № 7137-д, який передбачає спрощену систему оподаткування для великого бізнесу, скасування акцизів на пальне та зниження ПДВ, звільнення ФОП від плати єдиного соцвнеску та інше. Деталі всіх нововведень ми розповіли тут;
  • у зв’язку з війною росії проти України, багато підприємств не можуть функціонувати. Тому уряд вирішив запустити програму допомоги бізнесу для тимчасового переміщення підприємства із зони бойових дій;
  • 43% опитаних компаній оцінюють власну фінансову стійкість у кілька місяців, 28% мають запас стійкості на півроку, 17% мають фінансові резерви на рік або більше. І лише 6% повідомляють, що фінансові ресурси компанії вже вичерпані.
За матеріалами: РБК-Україна
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