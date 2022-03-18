Как бизнес оценивает свою финансовую устойчивость — опрос ЕБА

Сегодня 21:08 — Фондовый рынок

Как бизнес оценивает свою финансовую устойчивость — опрос ЕБА, freepik.com

43% опрошенных компаний оценивают собственную финансовую устойчивость в несколько месяцев, 28% — имеют запас устойчивости на полгода, 17% — имеют финансовые резервы в год или больше. И только 6% сообщают, что финансовые ресурсы компании уже исчерпаны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди членских компаний.

Также почти половина опрошенных руководителей компаний, а именно 46% планируют воспользоваться заявленными государством методами поддержки бизнеса. При этом у 29% еще нет соответствующего решения, а 23% не планируют получать помощь от государства.

Инфографика: ЕБА

Планы руководителей:

большинство руководителей компаний, а именно 65% будут предлагать сотрудникам получить помощь 6500 гривен в рамках єПідтримки;

половина компаний, а именно 50% планируют воспользоваться и отсрочкой налоговых платежей и возможностью не платить ЕСВ за сотрудников, участвующих в защите страны в рядах ВСУ или терробороны.

Какие могут быть дополнительные шаги государственной поддержки?

«Мы видим насущную необходимость оживления работы бизнеса. И среди предложений наших компаний — отмена перечня критического импорта как существенной преграды для ведения расчетов с поставщиками и покупателями, содействие оживлению импорта-экспорта, логистическая поддержка и упрощение таможенных процедур, для экспортных предприятий чрезвычайно важно возмещение НДС по экспорту. Компании нуждаются в восстановлении расчетов с иностранными контрагентами для пополнения собственных оборотных средств и обеспечения сырьем производства», — отмечают в ЕБА.

К тому же, как говорится, важна поддержка зарплатного фонда для работников всех компаний (работающих и не работающих). Необходимо согласовать принятые налоговые льготы для бизнеса по отсрочке подачи отчетности и уплаты налогов с банковским контролем за уплатой НДФЛ и ЕСВ. Сложная ситуация с «резервированием» специалистов от мобилизации на военную службу, необходимых для работы компаний, однако, все же ее следует урегулировать.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью