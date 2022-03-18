Как бизнес оценивает свою финансовую устойчивость — опрос ЕБА — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Как бизнес оценивает свою финансовую устойчивость — опрос ЕБА

Сегодня 21:08Фондовый рынок
40
Как бизнес оценивает свою финансовую устойчивость — опрос ЕБАКак бизнес оценивает свою финансовую устойчивость — опрос ЕБА, freepik.com
43% опрошенных компаний оценивают собственную финансовую устойчивость в несколько месяцев, 28% — имеют запас устойчивости на полгода, 17% — имеют финансовые резервы в год или больше. И только 6% сообщают, что финансовые ресурсы компании уже исчерпаны.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди членских компаний.
Также почти половина опрошенных руководителей компаний, а именно 46% планируют воспользоваться заявленными государством методами поддержки бизнеса. При этом у 29% еще нет соответствующего решения, а 23% не планируют получать помощь от государства.
Инфографика: ЕБА Инфографика: ЕБА
Планы руководителей:
  • большинство руководителей компаний, а именно 65% будут предлагать сотрудникам получить помощь 6500 гривен в рамках єПідтримки;
  • половина компаний, а именно 50% планируют воспользоваться и отсрочкой налоговых платежей и возможностью не платить ЕСВ за сотрудников, участвующих в защите страны в рядах ВСУ или терробороны.
Какие могут быть дополнительные шаги государственной поддержки?
«Мы видим насущную необходимость оживления работы бизнеса. И среди предложений наших компаний — отмена перечня критического импорта как существенной преграды для ведения расчетов с поставщиками и покупателями, содействие оживлению импорта-экспорта, логистическая поддержка и упрощение таможенных процедур, для экспортных предприятий чрезвычайно важно возмещение НДС по экспорту. Компании нуждаются в восстановлении расчетов с иностранными контрагентами для пополнения собственных оборотных средств и обеспечения сырьем производства», — отмечают в ЕБА.
К тому же, как говорится, важна поддержка зарплатного фонда для работников всех компаний (работающих и не работающих). Необходимо согласовать принятые налоговые льготы для бизнеса по отсрочке подачи отчетности и уплаты налогов с банковским контролем за уплатой НДФЛ и ЕСВ. Сложная ситуация с «резервированием» специалистов от мобилизации на военную службу, необходимых для работы компаний, однако, все же ее следует урегулировать.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.