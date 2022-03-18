Правительство запустило программу помощи бизнесу для перемещения из зоны боевых действий — Finance.ua

Правительство запустило программу помощи бизнесу для перемещения из зоны боевых действий

Сегодня 14:03 — Личные финансы

В связи с войной россии против Украины, многие предприятия не могут функционировать. Поэтому правительство решило запустить программу помощи бизнесу для временного перемещения предприятия из зоны боевых действий.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

«Таким образом, вы и ваши работники сможете продолжить работать в западных областях Украины и поддерживать экономику нашей страны», — говорится в сообщении.

По условиям программы бизнес сможет получить:

соответствующую площадь для размещения производства;

бесплатный переезд к месту временного перемещения;

помощь с перемещением и расселением персонала;

организацию работников на месте после переезда.

Как подать заявку? Если вы являетесь владельцем или менеджером предприятия и хотите перевести полностью или частично производственные мощности и своих людей — достаточно заполнить форму Если вы являетесь владельцем или менеджером предприятия и хотите перевести полностью или частично производственные мощности и своих людей — достаточно заполнить форму по ссылке . В ней необходимо указать данные по специализации и мощностям бизнеса, а также потребности для полноценного функционирования после эвакуации.

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