Налоговые льготы для бизнеса, «минус» акцизы на топливо и поддержка ФЛП — Рада приняла закон

Сегодня 17:50 — Казна и Политика

Налоговые льготы для бизнеса, «минус» акцизы на топливо и поддержка ФЛП — Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон № 7137-д, предусматривающий упрощенную систему налогообложения для крупного бизнеса, отмену акцизов на топливо и снижение НДС, освобождение ФЛП от платы единого соцвзноса и прочее.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Документ предусматривает большое количество изменений, касающихся разных отраслей, а также как малого, так и среднего бизнеса. Такой льготный налоговый режим будет действовать до конца военного положения.

Налоги на топливо: Теперь акциз на бензины, тяжелые дистилляты и сжиженный газ составляет 0 евро за 1000 литров. Ставку налога на добавленную стоимость для ввоза топлива снизили с 20% до 7%.

«Упрощенка» для всех: Большой бизнес сможет воспользоваться упрощенной системой налогообложения и уплачивать единый налог. Лимит годового дохода повысили с 10 млн грн до 10 млрд грн, а ограничения по количеству работников — сняли. Налог будет составлять 2% от обращения независимо от вида деятельности.

Но есть исключения — льгота не касается предприятий, занимающихся продажей подакцизных товаров, организацией игорного бизнеса, а также добычей и реализацией полезных ископаемых

Налоги ФЛП: «Упрощенцам» второй-третьей групп разрешается не платить ЕСВ за мобилизованных работников. Такие суммы будут уплачены за средства госбюджета. С 1 марта и до прекращения военного положения ФЛП 1-3 групп не платят ЕСВ за себя.

Также на период военного положения ФЛП не платят ЕСВ, если не получают доход. В течение трех месяцев после его окончания штрафы и пеня в отношении ЕСВ не применяются, а проверки не производятся.

Налоговые каникулы и ипотека: Убирается ответственность за несвоевременную оплату потребительских кредитов. После войны еще месяц запрещается взимать имущество по ипотеке и выселение жителей.

Фактические проверки за наличность: Фактические проверки могут проводиться по обеспечению возможности рассчитываться картой. За нарушение — штраф 8500 грн. Восстанавливаются все фактические проверки, в частности, запрещенные на время карантина. За нарушение закона об РРО не будут штрафовать до окончания военного положения.

Благотворительность: Благотворительная помощь, предоставленная участникам боевых действий и лицам, проживающим на территории боевых действий, не облагается НДФЛ. Также не облагается НДФЛ вся нецелевая благотворительная помощь лицам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии РФ.

Не являются поставкой товаров и услуг случаи, когда товары и услуги передаются Вооруженным Силам, терробороне или правительственным структурам. Неприбыльные организации получают налоговую скидку 16% (вместо 4% сейчас) на пожертвования.

Кроме того, с 24 февраля 2022 до конца 2022 года собственники освобождаются от уплаты налога за землю, расположенную на территориях, где идут бои.

Нацбанку на время военного положения разрешается покупать ценные бумаги у эмитентов. Ослабляются требования к достаточности капитала банков на время войны и предоставляется ряд послаблений по финмониторингу.

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